出塢下水的大陸075兩棲攻擊艦防護武器系統已在短短幾天內就緒。已安裝的包括2座海紅旗10導彈系統和2 座1130近防炮，以及多具干擾火箭發射器，遠近防護火力配置恰當，基本上能夠滿足兩棲作戰需求。

據《新浪軍事》指出，今年海軍節055大型驅逐艦登場之後，滿足不少軍迷的好奇心，此後對055艦關注度就開始轉移到即將下水的075大型兩棲攻擊艦上，瞬間讓國產航母和055驅逐艦都成了過氣網紅。

而今年的八月份開始爆出075的消息以來，最初在網上流傳的也就是遠景的圖片而已，當時075正在船塢內進行組裝，這些圖片讓當時很多人猜測075很可能有兩個艦島，但075建造逐步推進後便打破外界猜測。旁邊另一艘在建075艦的2號艦進度則較慢些，水線以下的主要部分還沒有開始合攏成型。

同樣在上海滬日造船廠建造的大陸075兩棲攻擊艦的2號艦進度較慢，主體尚未合攏。（圖／新浪軍事）

報導說，075短短幾天之內幾乎整個武器系統都安裝到位。在艦尾的突出平台上，安裝了兩種防護武器，包括海紅旗10導彈系統和1130近防炮，在左舷的前部突出平台上安裝了第二部1130近防炮，在右舷的前方平台上安裝了第二個海紅旗10導彈系統，此外在左舷的耳台上還安裝了多部干擾火箭發射箱。從整個防護系統的佈局來看，075在視線最好、射界最廣的平台上安裝了兩套防空導彈，使得其導彈防空的射程和持續火力都能得到有效的發揮。遠近防護火力配置恰當，基本上能夠滿足兩棲作戰需求。

剛下水的首艘大型兩棲攻擊艦的艦島則在設計上更加緊湊，為甲板騰出了更多的使用面積。目前甲板上還預留了兩個設備吊裝口，可能是為後來棲裝材料提供介面。目前升降機平台尚未安裝，看來075內部部件的配置還是要需要一段時間才能完成。從075整體建造速度來看，這首艘大型水面艦艇建造的水準和速度值得傲視其他國家，比印度一艘4萬噸航母建造了14年，075顯然強得太多了。

(中時電子報)