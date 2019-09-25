中華日行一善學會成員被集體毆成血流滿面傷痕痕累累。（刑事局中打提供／陳世宗台中傳真）

成員被集體毆打耳朵紅腫、流血。（刑事局中打提供／陳世宗台中傳真）

學會成員被毆打背部體無完膚、傷痕累累。（刑事局中打提供／陳世宗台中傳真）

警方於南投縣國姓鄉山區採取強勢攻堅。（刑事局中打提供／陳世宗台中傳真）

刑事局中部打擊犯罪中心，今天舉行記者會，宣佈偵破中華日行一善學會暴力宗教犯罪集團。（陳世宗攝）

宗教竟淪為暴力犯罪集團！61歲林姓婦人為首的中華日行一善學會成立10餘年來，於大陸、台灣共有3處據點，日前1名年輕信徒在大陸廣西遭成員毆打致死；台中地檢署檢察官獲報會同刑事局展開偵辦，將林姓「聖母」等19人逮捕到案，全案依涉嫌組織犯罪防制條例、傷害致死及傷害等罪嫌移送偵辦，9月中旬法院裁定林姓主嫌羈押禁見。

刑事局偵六大隊第五隊長賴英門指出，61歲的林姓婦人是信眾眼中的「聖母」、「母親」等稱謂，從97年起在南投國姓鄉、台中大里等處成立「中華白陽四貴靈寶聖道會」（又稱：中華日行一善學會）暴力宗教犯罪集團，成員從2歲到80歲間，全部成員約有40多人到100人間，分散台灣及大陸。

檢警調查發現，該暴力宗教犯罪集團吸收未成年人脫離家庭，並以暴力手段毆打凌虐欲脫離的成員，1名年約20歲的女姓成員，日前與林姓「聖母」到大陸廣西南寧開疆闢土開拓道場，不明原因遭成員集體毆打致死；大陸公安展開調查，林姓主嫌等人即逃回台灣，並於南投國姓鄉山區道場躲藏。

警方指出，該宗教暴力集團除已釀成至少1人死亡外，且有超過5個以上的家庭遭受生命身體及自由危害；案經刑事局中打會同中市、高雄及南投等縣市警方，於8月下旬發動查緝，搜索並查獲暴力犯罪事證，將集團林姓主嫌及成員19人帶案調查偵訊。

警方表示，該犯罪集團毆打成員的理由千奇百怪，包括無視仙佛、自動拿外套、邊寫邊睡、一直睡、隨意走，只要1人被舉發就全體持以布包裹的棍棒、水管集體毆打；除林姓「聖母」外，所有成員都被全部集體毆打過，幾乎每個人都傷痕累累，連兩歲孩童、80歲老人都難逃被集體毆打的命運。

警方調查，該犯罪組織以暴力毆打凌虐信徒手段非常兇殘，警方查緝營救過程發現被害信徒身心嚴重受創，已聯繫社會局介入安置或責由適當之家屬妥善照料；家屬對檢警查緝該暴力宗教組織犯罪集團營救渠等親屬，均表達謝意。全案依涉嫌組織犯罪防制條例、傷害致死及傷害等罪嫌，將嫌犯移送臺灣臺中地方檢察署偵辦，9月中旬法院裁定主嫌羈押禁見。

警方呼籲，民眾在選擇宗教信仰時，應該要慎選教義單純良善的團體，曾受該暴力宗教犯罪集團迫害的民眾，請勇於出面指證，以法律制裁該宗教暴力犯罪集團。

(中時 )