胡幼偉建議韓國瑜善用代言人。(胡幼偉臉書擷圖)

國民黨總統參選人韓國瑜行程滿檔，呈現過勞現象，友韓學者文化大學新聞系主任胡幼偉建議，韓要善用代言人，像是夫人李佳芬或女兒韓冰，效果都不錯。

胡幼偉說，昨天談到韓國瑜的行程太滿。這可能是因為韓的個性本來就很熱情，有人請見，多不忍婉拒。但天天行程滿檔，身心過勞，也會難以負荷。至於如何調整？減少行程，增加行程的新聞價值和競選果效之外，善用「代言人」，也是很重要的競選傳播策略。

胡幼偉表示，代言人的主要功能，就是為分身乏術的候選人跑行程。韓在競選高雄市長時，夫人李佳芬和女兒韓冰都曾為韓分擔競選行程，效果不錯。韓當選市長後，佳芬姊也經常為韓探望高雄市的弱勢市民。但除了佳芬姊外，仔細想想，韓如此忙碌，卻並未有計劃地善用一組代言人，為他分擔競選行程，爭取不同屬性選民的支持。

胡幼偉說，其實，韓在各年齡層、各地區、各類職業別的選民中，都有支持者，因此，為了能向各類選民拉票，就需要敦請不同特質的代言人做韓的分身，爭取選民支持。在這些由代言人代打的行程中，韓雖然不克現身，親自向某類選民致意，但由於選民不但認同韓，也認同與這類選民特質相似的代言人，所以，代言人還是可以為韓完成拉票任務。

胡幼偉舉例，國政顧問可以為韓分擔向「知識韓」、「經濟韓」拉票的行程；鋼鐵韓粉五虎將廣受基層選民認同與歡迎，可以分頭在全台各地，為韓固票拉票。五虎將之一的文山伯日前甚至到泰國為韓跑競選行程，效果非常理想。

胡幼偉認為，若能善用代言人，候選人自己省力、對選區的拉票，也不會有所疏漏，甚至有時效果比候選人親自到場更好。那麼，要爭取更多青年選票和中間選民支持，請韓辦找出能深受這兩類選民認同的代言人，說不定是事半功倍的好辦法！

(中時 )