酒駕是不論國籍，各國都強烈反對的違規，各國對酒駕的懲罰越訂越嚴格，就是對酒駕行為的重視，然而酒駕加上超速，可就更嚴重了，這位來自美國南卡羅來納州布拉夫頓（Bluffton, South Carolina）的女子，卻靠「撒嬌討拍」的方法，真的換取了免刑，判決不僅有失公正，其政治不正確的言論更是引發爭議。

據外媒報導，這位34歲的女子叫羅倫（Lauren Cutshaw），於2018年5月凌晨被警方攔查，攀談後發現羅倫酒測值高達百分之0.18（超過標準2倍），另外車上也被搜出大麻。羅倫只好哀求員警放過他，但令人震驚的是，她居然強調自己是「漂亮女孩的白人女孩」、「全美啦啦隊長」、「畢業於好學校」等理由，試圖拿到特權，說服警察放過她這一次。

羅倫只好哀求員警放過他，但令人震驚的是，她居然強調自己是「漂亮女孩的白人女孩」、「全美啦啦隊長」、「畢業於好學校」等理由，試圖拿到特權（摘自外媒TheSmokingGun）

就算羅倫進了警車，仍不斷使用撒嬌和哭鬧攻勢，除了白人漂亮女孩外，更強調自己是「純種白人（very clean, thoroughbred white gir）」。當員警困惑反問強調「純種」有什麼意思？羅倫則只是不回應，表示她男友也是警察「你該懂的」。這一切都被警車上的行車紀錄器錄下。

弔詭的是，羅倫不斷強調的「漂亮白人女性」說法難道真的有用？檢察官最後竟沒判她入獄，僅以罰款187美金並強制她上酒精防制課程。有關酒駕、超速以及持有毒品的罪行刑都被撤銷，好似一切都沒有發生。

這位34歲的女子叫羅倫（Lauren Cutshaw），於2018年5月凌晨被警方攔查，攀談後發現羅倫酒測值高達百分之0.18（超過標準2倍），另外車上也被搜出大麻。（摘自外媒TheSmokingGun）

羅倫在法庭上堅稱，當晚，她只在家喝了2杯紅酒，就開車前往男友家。這結局令相當多數媒體感到吃驚，這真的是所謂的白人主義特權嗎？

(中時電子報)