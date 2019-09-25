國民黨總統參選人韓國瑜，副手究竟要找誰，引各界關注。黃暐瀚分析韓民調，3個月前在「長輩」族群，還大幅領先總統蔡英文，如今有些民調也被翻轉了，更何況年輕族群？感嘆「一對一沒有什麼機會了……」除非，新北市前市長朱立倫願意當韓副手。

政論節目分析近日民調，顯示若藍綠對決，韓國瑜支持度32.9%、蔡英文支持度44.4%，落差懸殊；但若朱立倫成為韓副手，那將一舉為韓加7%，成39.9%對上蔡的42.9%，瞬間縮至誤差範圍內。

黃暐瀚直言，他自己跑政治新聞那麼久，他絕對相信朱立倫有幫韓國瑜加7%的實力。因為朱代表的是比較成熟的官僚體系，過去穩穩的當行政院副院長，又有新北市、桃園縣歷練與地方實力，且如今跟韓直播的學者群，本來也都是朱團隊，朱跟現任新北市市長侯友宜關係也不錯，兩人講話風格、個人特質又都互補，這絕對是最加分的組合。

黃暐瀚也感嘆，像《TVBS》民調，3個月前韓國瑜民調不僅大幅領先蔡英文，在「長輩」的支持度上，更是勝過蔡；但3個月過去，韓不僅民調慘輸蔡，就連「長輩」支持度有些民調也被逆轉，更遑論韓本就弱勢的年輕族群？年輕族群對韓反感，這是非常明顯的態勢，包括「太平洋挖石油」事件，加上香港反送中事件，若韓連「長輩」族群都輸，「其實基本上，一對一沒有什麼機會了……」

(中時電子報)