國防部最常被駭的單位，竟是軍醫局，其次是國防部政務辦公室，排名第3的是人事次長室，其中，軍醫局自103年到108年，被駭次數竟高達19億餘次。

根據國防部通次室提供資料，民進黨立委趙天麟上午質詢指出，自103年到108年，國防部最常被駭的單位，是軍醫局19億餘次，政務辦公室1.6億餘次，人事次長室9700萬餘次，政戰局200萬餘次，國防大學200萬餘次。

國防部長嚴德發表示，下個月軍醫局單獨成立資安防護作為。

(中時 )