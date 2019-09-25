國防部最常被駭的不是軍情局？竟是這單位！ 12:122019/09/25 中時 呂昭隆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國防部長嚴德今在立法院備詢。呂昭隆攝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國防部最常被駭的單位，竟是軍醫局，其次是國防部政務辦公室，排名第3的是人事次長室，其中，軍醫局自103年到108年，被駭次數竟高達19億餘次。 根據國防部通次室提供資料，民進黨立委趙天麟上午質詢指出，自103年到108年，國防部最常被駭的單位，是軍醫局19億餘次，政務辦公室1.6億餘次，人事次長室9700萬餘次，政戰局200萬餘次，國防大學200萬餘次。 國防部長嚴德發表示，下個月軍醫局單獨成立資安防護作為。 (中時 ) #軍醫局 #國防部 #單位 #人事 #次長室 也許您會感興趣 推薦閱讀 人事異動站 9月13日至9月19日 04:092019/09/22 財經要聞 採購新式戰機2500億 立院明審查 01:152019/09/22 政治要聞 軍醫局助陣 完善遲緩兒早療中心 04:102019/09/22 地方新聞 中鋼人事大地震 執行副總王錫欽升任總經理 13:162019/09/23 財經 計畫空襲福建？ 國防部：沒這回事 04:092019/09/24 焦點新聞 空軍家大業大 04:102019/09/24 時論廣場 iOS 13更新災情慘 美國防部給這建議 08:502019/09/24 生活 閱兵秀肌肉？ 陸國防部嘆動輒得咎 17:082019/09/24 兩岸 閱兵＝秀肌肉 陸國防部批怪邏輯 04:092019/09/25 話題觀察 陸兩棲攻擊艦今下水 國防部：渡海來台至少一天 12:062019/09/25 軍事 軍事熱門新聞 對付美航母 陸祭新殺手鐧 - 軍事 陸兩棲攻擊艦今下水 國防部：渡海來台至少一天 - 軍事 下水了！ 075首艦為陸大添對台戰力 - 海軍 金防部聯合反登陸操演 雷霆火炮震撼南海岸 - 軍事 國防部最常被駭的不是軍情局？竟是這單位！ - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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