基隆市政府將於27日至11月8日舉辦「基隆潮藝術：流」，其中阿根納造船廠遺址24日晚間點燈，閃耀的燈光，令人驚艷不已。本屆基隆潮藝術將首次邀請藝術進駐，白天將邀請日籍藝術家水內貴英利用當天太陽折射角度加上水霧原理，打造人工藝術彩虹，晚上則邀請燈光藝術家陳宗寶利用投射燈，為阿根納造船廠遺址打亮新風貌，呈現造船廠的歷史痕跡及夜間特質。

策展人蘇瑤華指出，他們挪用打造正濱漁港時同樣的城市再造精神，將阿根納遺址的歷史痕跡及夜間特質透過藝術，重新呈現在民眾眼前。她並表示，團隊沒有要將阿根納造船廠與十三層遺址做比較，而是想在修復再利用之後，讓阿根納造船廠在這次藝術節中，展現出不一樣的面向，讓世界看見基隆。

蘇瑤華特別提醒，阿根納造船廠夜間點燈時間，為晚間6點入夜後至晚上10點，欲前往觀賞的民眾，請注意時間，以免白跑一趟。

(中時 )