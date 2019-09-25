文化大學昨天深夜支持反送中學生在後山體育館坡道的牆上貼海報，和意見不同學生發生衝突，疑似有香港學生從高處摔下跌倒。文化大學今天發布新聞稿表示，對於校園周遭發生此事深感遺憾，全案已由警方處理中，盼未來勿再發生。

有網友在PTT爆卦，文化大學反送中學生在校園周遭的連儂牆貼海報，但遭一群身分不明的學生動手撕毀，反送中學生站在高處努力喊話卻無法阻止，直到最後牆上文宣都被撕下，丟在地上。雙方衝突過程中，有香港學生受傷。

文化大學發表聲明表示，保障學生受教權益，尊重師生多元表意及學術自由，以及期盼政治敏感事務勿進入校園影響學習環境，均為文大所重視。因此，關於這起事件，文大校方亦將秉持上述三原則處理，並致力在其中尋求平衡點。

文大表示，根據現場影像及警方初步調查，目前傾向是學生之間為張貼字條與否而起的衝突。由於全案正由警方調查中，文大尊重警方之調查結果。

文大期盼未來校園勿再發生類似衝突事件，亦將傾力撫平相關學生的情緒。文大也藉此嚴正聲明，文大不會允許學校發生任何肢體衝突事件。未來若有師生涉及經警方調查確實之肢體衝突等違法行為，會依校規盡速處理。

(中時 )