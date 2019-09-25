高雄市長韓國瑜的議會質詢時間，近日成為綠營窮追猛打目標。讓國民黨新北議員葉元之批評，當年蘇貞昌擔任台北縣長，民進黨議會黨團總質詢竟然放棄口頭質詢，全數改為書面質詢，蘇貞昌連來都不用來，擺明集體放水。到底是擔心蘇貞昌是草包被問倒？還是方便蘇貞昌早早下班回家吃晚飯？擺明是兩套標準。

高雄市議會今天進行「首編預算方向及重點」預備會議，對於近日議會通過「質詢須準時在晚間6點半結束」，可能將剝奪至少22位議員質詢權，綠議員陳致中昨(24日)怒批，「今天是高雄市議會史上最黑暗的一天，如果去保證韓國瑜市長，會來參加市政總質詢的備詢，眾所皆知，當然新聞局長不敢承認，韓市長從十月初，他就已經計畫好要開始請假」。

議員林智鴻同日也說，「國民黨議員用多數暴力，用表決方式代表說，韓意比民意重要」。

對此，國民黨新北市議員、當時也是第15屆台北縣議員黃桂蘭為韓抱不平說，「一屆4年議員時間看似很長，但議員實際能與市長一對一對話的機會，就是每年2次的總質詢，且總質詢所有局處首長都在，可以解決很多疑難雜症」，「民進黨團當年放棄護航蘇貞昌，如今卻這麼積極爭取，就是雙重標準」。

新北市議員葉元之也說，議會表定結束時間，並不代表是市長下班時間，就算是超過時間，只要議員要求，質詢仍然可以繼續。且若依新北市表訂下午5時30分，桃園到下午5時，高雄市到下午6時30分，按照民進黨邏輯，韓國瑜市長根本是超時工作，桃園鄭文燦則是過得很爽？

葉元之說，民進當如此積極爭取質詢權，但當初蘇貞昌在台北縣時期，「綠營議員直接放棄總質詢口頭質詢，那是否也是擔心蘇貞昌被問倒？還是方便蘇貞昌趕下班？」。

(中時電子報)