秋意濃，天氣日漸轉涼，谷關溫泉區泡湯旅遊人潮逐漸熱絡，台中市和平區公所以行動支持警方執勤安全及維護用路人安全，提升風景區優質交通服務與民眾旅遊品質，特別提撥經費提供和平警分局添購反光背心、指揮棒及勤務包等交通裝備，使員警執勤安全及執勤效能再升級。
和平區區長林建堂25日上午前往和平分局致贈交通裝備，由分局長吳銘淵代表受贈。林建堂表示，每年秋、冬季節，吸引各地民眾到和平區各風景區旅遊，員警為維護用路人安全及提升旅遊品質不遺餘力，特撥經費添購執勤裝備，也肯定和平警分局對地方治安、交安的努力。
吳銘淵除感謝林區長對和平警分局的行動支持，也呼籲用路人行駛山區道路，請開啟大燈，遵守交通安全規則，勿超速、逆向超車，和平警分局將善用交通裝備，有效維護交通秩序，確保用路人安全，構建「以人為本」的交通環境。
鑒於台8線去年發生2件大型重機車與小客貨車因違規逆向超車對撞的交通事故，造成車損及人員傷亡。和平分局為防範「逆向超車」，並避免攔舉危險，已商請公路主管機關設立「違規跨越雙黃線 拍照、錄影舉發」告示牌，以「非固定式」錄影器材採證，顯著降低雙黃線逆向超車的違規行為。
(中時 )
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