◎連千毅條款上路 警署列管直播主

立委陳怡潔今日表示，近日警政署下令各警局針對全國直播主造冊監管，內政部什麼時候會造冊完成。徐國勇回應，警政單位持續清查中，若查到直播主有黑道背景，會加強注意。徐國勇承認，警政單位目前已掌握相關情資，但內政部不會公布此資訊。

◎私菸案延燒 林佳龍爆：長榮也有

立法院交通委員會今日邀請交通部、中華航空、國安局等單位，進行「總統專機免稅燕案調查、懲處及後續改善作為」專題報告，交通部長林佳龍接受質詢時自爆，長榮航空負責總統專機時，也曾有菸品超過機上人員的情況，數量達到600條、900條。

◎拒郭金援？柯：依法可捐多少就捐

台北市長柯文哲先前靠著群眾募資籌措選戰資源，近期又傳出兩度拒絕郭董捐款，不過北市議員李柏毅質疑，要說柯跟郭台銘合作完全不為了資源，「這完全騙人的嘛！」對此柯文哲說，當然他們有說願意要資助錢，但郭董若要資助，就要照政治獻金的規定，依法可以捐多少就捐多少，不希望拿了很多錢來打昂貴的選戰。

◎新證明年上路 徐：沒追蹤人民機制

立法院內政委員會今日開會討論新式數位身分證換發進行業務。內政部長徐國勇表示，新式身分證擬於明年十月全面上路，由於換發證件是屬於受益行為，因此不會向民眾收取任何規費。徐國勇也表示，新式身分證沒有追蹤人民的機制。

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(中時電子報)