歌手許富凱、曹雅雯現場演出。（甘嘉雯攝）

雙十國慶晚會首度移師桃園市，市府將於10月9日下午5時30分，在高鐵桃園站前廣場舉辦「攜手世界‧台灣耀飛」晚會，暖場表演由桃園市立國樂團及無雙樂團擔綱，另有僑胞合唱團、金曲歌王許富凱、金曲歌后曹雅雯、寶島歌王謝雷、甜美歌后張琪，台語金曲歌后黃妃等參與，籌備委員會估計1萬5000人會參與，但市長鄭文燦認為，晚上8點後開放民眾入場，人數上看10萬人次參與。

金曲歌王許富凱及金曲歌后曹雅雯在記者會現身，演唱多首歌曲，籌備會主任委員蘇嘉全、僑務委員會委員長吳新興及市長鄭文燦，出席為晚會揭開序幕。

蘇嘉全表示，國慶晚會希望到各縣市來舉辦，可以讓僑胞能夠看到各縣市的發展，這幾年，桃園市在鄭市長領導之下，

發展非常的好，希望讓僑胞有更多來到桃園市的機會，能夠帶來他們對桃園的了解，我相信絕對會對桃園產生非常好的印象。

鄭文燦表示，這次國慶晚會首度移師桃園，在高鐵桃園站前廣場舉行，我們準備1萬5000個一致，那雨天也有帳篷，20點以後自由入座，來自全世界各地的僑胞回到台灣，希望能夠讓他們看到桃園的熱情、多元跟溫暖。

鄭文燦表示，晚會有台語經典，包括桃園出生的鳳飛飛經典歌曲，也有像群星為時代的歌手，當然也有大家喜歡的流行歌手，可以講老中青三代化族群多元的展現。

「攜手世界‧台灣耀飛」晚會為免費索票並憑票入場，26日上午10時起在桃園市各區公所憑身分證明開放索票，每人限索2張，送完為止。10月9日下午5時開放憑票入場（下午6時30分前完成入場），下午8時開放自由入場。

(中時 )