文化部長鄭麗君今赴立法院司法及法制、教育及文化委員會聯席會議，報告「國家電影及視聽文化中心設置條例草案」，鄭麗君表示，希望推動電影及視聽文化中心法制化，由「財團法人」轉型為「行政法人」，讓國家重要電影資產回歸由全民所有，並強化監督機制。多位委員均表示支持，但對於部分法條有調整空間，例如董事、監視利益迴避規範，國影視廳中心職責恐與文策院、影視局、影視司重疊，有疊床架屋疑慮，應釐清調整。

鄭麗君指出，國影中心現在典藏華語影片1萬7000多部、外語影片3000多部、中外影碟片及錄影帶計約8萬部、圖書1萬5000多冊，員工總人數共95人，因沒有設置條例，沒有完成法制化，民間倡議從財團法人調整為行政法人，確保影響捐贈給國家，也強化捐贈的誘因。

藍委蔣乃辛質疑，該條案草案對於國影視廳中心業務範圍涵蓋電影與視聽資產修復、典藏、再利用及行銷推廣等，內容與文策院、影視局、影視司等重疊，未來業務該怎麼區分，恐怕會形成三個和尚沒水喝局面。

鄭麗君答覆，委員擔心的事情不會發生，行政法人不是新設置，而是現在存在國影中心轉型，文化部對組織都有設計，功能不會重疊。蔣乃辛要求條文應寫清楚，不該模糊不清，避免部長換人各單位無法發揮原本規劃的功能。

此外，草案第15條規定，董事、監事應遵守利益迴避原則，董監事互相間不得有配偶或三等親內血親、姻親關係。綠委鄭運鵬認為，歸納範圍太廣，他以布袋戲為例，若國影視廳中心要加強培養推廣，結果審查人可能受到條文規範，未不違反利益衝突迴避原則，因而必須捨棄，不利文化傳承，建議考慮放寬。

(中時 )