民進黨2020總統選舉副手人選未定，對於「蔡賴配」是否有望重啟？行政院長蘇貞昌女兒、立委蘇巧慧今上午受訪時表示，當然都希望蔡賴配可以成形，因為賴清德一定要有他的角色，很希望全黨能夠團結一致，一起打贏2020這場關鍵的選戰，這是大家的期待。

至於某周刊報導蘇巧慧可能參選下屆新北市長，將是市長侯友宜的「假想敵」，對此蘇巧慧今上午澄清，在她爭取立委連任時出現這樣的新聞，還滿不可思議、滿妙的，她和侯友宜互動很多，但目前的目標就是爭取立委連任，一步一腳印，爭取到鄉親認同。

蘇巧慧指出，她稍早聽聞侯友宜對此事表示「最大假想敵是市政做不好」，這和她的想法滿一致的，身為立法委員，她在地方和侯友宜有很多配合之處，侯友宜認真拚市政，她也很認真爭取預算，兩人互動滿多的。

蘇巧慧說，光是在第5選區（樹林、鶯歌、新莊西盛）就有好幾條建設，是由她負責與中央協調，看是要出錢，還是解決卡關的建設，而侯友宜則負責把新北市府的預算撥下來，大家一起共同完成建設，讓市民滿意，「而我現在就是努力把連任之路打好，希望能一步一腳印，爭取到鄉親認同。」

(中時 )