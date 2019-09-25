徐榛蔚（右至左）傅崑萁、《中國時報》總編輯王綽中、艾普羅民調公司總經理李大為、副總編輯顏玉龍出席觀禮（王志偉攝）

李大為代表台灣世界新聞傳播協會頒獎給徐榛蔚。（王志偉攝）

縣府施政團隊民調高分。（王志偉攝）

徐榛蔚感動哭了！她在台灣世界新聞傳播協會最新民調中，花蓮縣首長滿意度、幸福感等多項評比，為16縣市中獲獎面向最多的縣市，獲得縣民高度肯定。「我真的非常感動」，徐榛蔚擦拭著眼淚，很榮幸代表花蓮鄉親接受這份殊榮，也覺得肩上的擔子更重了，未來還有更多挑戰，期盼花蓮會更好！

今天上午「榮耀花蓮頒獎記者會--縣市長施政滿意度大調查」於縣府禮堂舉行，由艾普羅民調公司總經理李大為代表台灣世界新聞傳播協會，《中國時報》總編輯王綽中、副總編顏玉龍到場觀禮，並代表贈獎予縣長徐榛蔚及縣府團隊，徐榛蔚將這份榮耀獻給花蓮全體鄉親。

「因為有大家的齊心協力，才能讓花蓮有感！」徐榛蔚表示，很榮幸代表花蓮鄉親接受這份殊榮，我們在得知獲獎的當下，感到非常的榮耀，同時也覺得肩上的擔子更重了。特別感謝縣政團隊、縣議員、所有13鄉鎮市民一路的支持與鞭策，各行各業都堅守工作崗位，才能讓花蓮更加進步、繁榮，並讓施政貼近人心。

徐榛蔚感謝縣民在這項評比中，給予縣政團隊的肯定，也肯定台灣世界新聞傳播協會委託艾普羅進行滿意度調查，深入各縣市評比施政指標，作為縣政團隊施政之參考。每次的評比對於地方政府都極具意義，使各縣市能互相學習、觀摩，提升競爭力，進而加強民眾福祉。

艾普羅民調公司總經理李大為表示，該公司承接各縣市首長施政民意調查，過去傅崑萁前縣長五星縣長連續九年已是「前無古人」，徐榛蔚首次民調就在幸福感中奪冠，可看出施政的用心。

前縣長傅崐萁與妻子徐榛蔚連袂出席頒獎典禮，他說相當高興，這也是一種傳承精神，他透露徐榛蔚親力親為，每天忙著行程與縣政建設，晚上看預算書等資料到半夜兩三點，他開玩笑「太太都胖了」，壓力大吧，希望鄉親當她後盾，更感謝縣民的支持。

台灣世界新聞傳播協會委託艾普羅行銷市場研究公司進行「《施政用心、人民有感》全國縣市施政滿意度調查」，並在9月19日公布評比結果。本次民調共有8個面向，每個面向再區分為6都與16縣市2組，6都組取前3名、16縣市組取前7名。花蓮縣在縣市長、治安、經濟、環境保護、醫療衛生、社會福利、幸福感等面向均上榜，是16縣市中獲獎面向最多的縣市。

(中時 )