奈及利亞籍馬姓黑人日前在交友軟體上約砲，女方要求戴套，但他卻內射在體內，因此遭女方怒控性侵。台北地檢署查出，2人完事後還一起去超商購物，途中遇到警察也沒報案，依罪嫌不足，今不起訴馬男。

檢警調查，30多歲的馬姓男子，雖是奈及利亞籍黑人，但已取得台灣永久居留證。去年底，馬男透過交友軟體認識年約30幾歲的女工程師，2人在社群軟體聊天時互稱「Baby」。2人今年初相約嘿咻，但雙方因摩鐵價格及付費方式問題爭吵，不久2人再度約砲，女方要求馬男須戴保險套。

2人在北市大安區的商業旅館嘿咻，女方在馬男插入後隨即喊「好痛！」並輕推對方。但馬男仍「中出」，射精在女方體內，女方發現後怒斥馬男不守信用。翌日2人一起去吃早餐，但馬男接到電話後有事要先走，女方不爽，憤而報警提告性侵。

檢方查出，2人完事後曾去超商購物時，有遇到警察，女方當下未報案。檢方因沒有具體證據顯示馬男違反女方意願發生性行為，依罪嫌不足，今將馬男不起訴。

(中時 )