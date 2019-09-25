立法院財委會25日邀請相關部會專案報告高鐵上300萬元引發的洗錢防制問題，當國民黨立委曾銘宗質詢法務部次長蔡碧仲，「記不記得在媒體餐敘上說了什麼？」蔡碧仲竟反質詢曾銘宗「你記得你昨天中午說了什麼話嗎？」因反質詢委員一事，引發官員與委員之間的口角，而召委費鴻泰（見圖）也拍桌震怒指蔡碧仲反質詢、是「爛官」，而蔡碧仲則反擊直言費鴻泰已違反大法官釋字第435號解釋，超出立委言論免責權，蔡說：「我可以去告你！」。（劉宗龍攝）

立法院財委會25日邀請相關部會專案報告高鐵上300萬元引發的洗錢防制問題，當國民黨立委曾銘宗質詢法務部次長蔡碧仲（見圖），「記不記得在媒體餐敘上說了什麼？」蔡碧仲竟反質詢曾銘宗「你記得你昨天中午說了什麼話嗎？」因反質詢委員一事，引發官員與委員之間的口角，而召委費鴻泰也拍桌震怒指蔡碧仲反質詢、是「爛官」，而蔡碧仲則反擊直言費鴻泰已違反大法官釋字第435號解釋，超出立委言論免責權，蔡說：「我可以去告你！」。（劉宗龍攝）

立委陳明文在高鐵上不慎遺失300萬元，法務部次長蔡碧仲25日在立法院財委會接受質詢時引爆朝野立委拍桌的拍桌、護航的護航。

主席費鴻泰因蔡碧仲反質詢直罵蔡10次「爛官」、同是來自嘉義的綠委蔡易餘則不斷打斷藍委曾銘宗的質詢被罵護航，藍委賴士葆則是要蔡碧仲「政治少一點、專業多一點」才不枉「北有顧立雄、南有蔡碧仲」的稱號，金管會主委顧立雄躺著中槍只能苦笑。

賴士葆表示，蔡碧仲說陳明文分次提領「沒有問題」，其實問題很大！他自己漏夜查詢公股行庫規定，以兆豐銀行的內規來看最嚴格，只要「累積超過90萬元分四次就要通報。」

賴士葆直指，蔡碧仲之前曾任陳明文的辯護律師，所以現在是「Twins」、感情很好，是不是一日為陳明文辯護，一世都要為他辯護，他指出蔡碧仲在律師界有「北有顧立雄、南有蔡碧仲」的稱號，在「拔管案」時提出法律意見的也是蔡，表示相當專業，未來要「政治少一點、專業多一點」。賴還補充強調，顧立雄是「好官」。

蔡碧仲表示，其實他在立法院一向尊重各位委員、召集人，自己也是擔任八年檢查官、才轉至任律師20年，他認為議場上立委可揭發弊案，「但不能羞辱官員。」他表示，「只要每次提領不超過50萬元，不需要申報」記者並沒有問過他，立委們引用媒體說法都是「偏聽」只看自己想要看的。

費鴻泰則跳出來解釋，之所以罵蔡碧仲爛官是因為他違反「反質詢」規定，為了制止他才拍桌的，一個「好官」是不會反質詢的，要他遵守議場規則。

賴士葆也針對兆豐金董事長張兆順質詢，他指出，高鐵案300萬，金額很大，還引起政務官吵架，而之前兆豐銀洗錢被美國罰57億元，有查到原因嗎？都無人聞問、船過水無痕。

張兆順澄清，一、兆豐銀沒有洗錢、二、兆豐銀被美國開罰是因為2012年後因應新規定兆豐沒有跟上制度，所以由美國金融監理機構開罰，若有洗錢就會法務部罰了，他強調，並沒有船過水無痕，是兆豐銀制度不好、沒有洗錢問題。

賴士葆表示，兆豐銀對洗錢的規定是「分次提領累積超過90萬要通報」相當嚴格，張兆順表示，高鐵300萬並不是在兆豐提領的，兆豐在洗錢防制很嚴格，分次提領累積超過90萬要通報是一種洗錢態樣，除了有訂出洗錢態樣，兆豐銀的系統也會自動檢測，賴士葆也予以肯定。

(工商 )