台灣賓士自2015年在台發表賓士（Mercedes-Benz）V-Class與Vito Tourer商旅車系之後，廣獲台灣家庭客戶、租賃業者與商務用途客戶的肯定，於2016到2018年連續三年達到每年平均年銷上千輛的好成績，穩居豪華車市場龍頭地位。台灣賓士乘勝追擊，宣布今年賓士商旅車系推出全新小改款陣容，V-Class及Vito Tourer全車系升級九速手自排變速箱。V-Class全新小改款，除效率提升的動力輸出外，更強化了外觀與內裝演繹，以及更加完備的安全輔助系統，讓賓士成為家庭旅遊與商務需求的最佳選擇。

台灣賓士指出，這次小改款全新引進V 300 d AVANTGARDE車款，車身尺碼放大，軸距也拉長至3,430公厘，同時滿足頂級商務及家庭旅遊的空間與配備。

至於V 250 d與V 300 d AVANTGARDE兩個車型，可選配全新推出的「頭等艙座椅套件」，兩張獨立座椅不僅有按摩、通風、加熱功能，還可以電動調整豪華腳靠墊、椅背傾倒角度等功能，提供頭等艙的乘坐體驗。

(工商 )