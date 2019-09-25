iPhone 11全機種推出不久，外媒引述分析師預估，消費者對較價格相對低的iPhone 11購買意願較高，可能牽動iPhone的平均銷售價格表現。

彭博（Bloomberg）引述德意志銀行分析師報告指出，新款iPhone 11全機種推出不久，消費者對於價格較便宜的機種購買意願高於預期，可能會牽動蘋果iPhone的平均銷售價格（ASP）表現。

報導引述分析師翁格（Jeriel Ong）預估，蘋果在2020會計年度主要產品的平均銷售價格，可能會下跌4%到6%左右。他進一步推測，包括本月甫開賣的iPhone 11、以及之前的iPhone 8 and 8 Plus等價格相對較低的機種，未來12個月可能占整體iPhone銷售量的40%左右。

國外科技網站9to5Mac分析，iPhone 11售價從699美元起，相較於去年推出的iPhone XR售價約749美元起，可能是牽動今年會計年度iPhone的平均銷售價格下滑的原因之一。

法人預期，蘋果可能在2020年推出5G版iPhone，今年甫推出的高階版iPhone 11 Pro、以及iPhone 11 Pro Max市場需求狀況，仍有待觀察，不過目前看來，消費者對於購買價格相對較低的iPhone 11，意願相對高。

分析師報告預估，iPhone 11系列首週末預購優於預期，主要是iPhone高階機型在美國市場需求強勁，在中國市場即使面臨華為（Huawei）強力競爭，但在中國iPhone市占率可望逐漸改善。

天風國際證券分析師郭明錤上調今年iPhone 11系列出貨量到7000萬支到7500萬支，並預期今年第4季iPhone產業鏈可望穩健成長。

蘋果在8月上旬公布財報，其中iPhone當季營收259.86億美元，較去年同期294.7億美元減少11.8%，iPhone營收占比約48.3%，國外科技網站MacRumors報導，這是2012年以來，iPhone單季營收占比首次低於50%。

(中央社)