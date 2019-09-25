基隆警方即日起一連7天強力進行違規停車取締。（警方提供／許家寧基隆傳真）

基隆市區道路狹窄，違規車主併排、或在人行道及公車站牌違規停車更引發民怨，警方今年迄今接獲檢舉違規逾2萬件，交通隊25日起，一連7天展開強力掃蕩，每天午、晚間用餐時段，違規「見一輛拖一輛！」加強舉發、拖吊，還給市民用路空間。

基隆市警察局統計2019年至8月底，民眾撥打110、1999熱線檢舉違規停車案件達20135件，平均每天超過80多件，尤其假日停車需求大，市區熱鬧景點停車位供不應求，違停紅線等通報案件層出不窮，讓處理員警電話接到手軟。

警方指出，9月25日至10月1日進行「取締違停熱區違規停車」專案勤務，，交通警察隊偕同各警分局同步在基隆火車站、廟口夜市、新豐街、暖暖街、基金一路及安樂區公所等周邊道路，未依規定停放車輛，將展開嚴格取締並開罰。

優先將併排停車、占用人行道及公車站牌違規停車等列為取締項目，並以每日午、晚間用餐時段為主。5年來市府應停車需求，已新增汽車停車格3254個、機車停車格2775個，計6000個車位，呼籲民眾遵守交通規則，不要與荷包過不去。

(中時 )