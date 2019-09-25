后豐鐵馬道貫穿原舊山線鐵道9號隧道，並行經大甲溪百年花樑鋼橋，構成一條結合大甲溪沿岸風光、生態的絕景路線。（台中市政府觀光旅遊局提供／陳世宗台中傳真）

秋高氣爽是旅遊的季節！台中市政府觀旅局推薦暢遊台中東豐及后豐鐵馬道，乘著涼風伴著美景，感受悠遊自在及心曠神怡的舒暢；邀請28、29日來參加「台中自行車嘉年華 Bike Taiwan」同樂，歡迎各地朋友來台中日騎自行車，晚上迺夜市，度過一個美好愜意的秋冬假期。

觀旅局長林筱淇說，東豐自行車綠廊沿途風光明媚，景色宜人，車道兩旁綠蔭如林，宛如一條「綠色的大甲溪」，與鄰近的藍色大甲溪相互輝映，沿線的石岡水壩、客家聚落、東勢客家文化園區、自然生態及景觀建築景致優美，無論是親子或是情侶前來騎乘自行車，都能體驗與大自然親近放鬆身心的感覺。

后豐鐵馬道貫穿原舊山線鐵道9號隧道，並行經大甲溪百年花樑鋼橋，構成一條結合大甲溪沿岸風光、生態、前人遺留下來的工程技術與歷史文化豐富之絕景路線，讓遊客感受不同於單純搭乘火車的趣味，體驗臺中之美。

觀旅局表示，配合國旅秋冬遊補助額外提供加碼優惠方案，遊客憑9月份於台中市住宿發票和收據，於29日至「2019 臺中自行車嘉年華-Bike Taiwan」活動現場－臺中市都會公園的陽光草坪區，可兌換限量精美運動水壼一只。

10月份的台中國際舞蹈嘉年華、11至12月臺中國際花毯節活動，在活動現場服務台出示當月入住臺中市旅宿業的發票或收據等證明文件，亦可兌換活動限量紀念品，還有機會抽中機票及住宿券等大獎。

台中市參加國旅秋冬遊補助的旅宿業者計有334家，遊客住宿臺中，1晚每個房間可依實際住宿房價折抵新臺幣1000元外，每房加贈200元夜市消費抵用券；中市有逢甲、大甲蔣公路、昌平、旱溪、中華路、太原、忠孝路及大慶夜市等8處可以使用。歡迎各地朋友來台中日騎自行車，晚上迺夜市，度過一個美好愜意的秋冬假期。

(中時 )