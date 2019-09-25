維娜斯日前(18日)於台北國泰萬怡酒店舉辦「MAN VENUS-塑造型男時代」男仕塑身衣新品記者會，發表量身訂做連身及膝款、連身腳踝款、3D雕塑短褲、腳套等4款雕塑產品，顏色則有時尚黑色和百搭膚色可供選擇。不同於女性品項所追求的「低調奢華」，男性新品主打「外顯時尚」，並邀請3位帥氣男模搭配新品，示範都會雅痞風、街頭休閒風、城市健身風穿搭，現場也設置3種情境區，表現塑身衣在健身、上班、約會等不同場合的應用，整體視覺設計也由聶永真操刀，完美呈現時尚氛圍。

品牌代言人小S出席記者會時分享10年來穿著塑身衣的心得，讓她在日常與產後皆能迅速回復魔鬼身材，逼死廣大女性，也分享穿著塑身衣與老公的閨房小情趣，現場更發揮多年主持功力，不僅與男模熱烈互動，更犀利品評３位男模的穿搭品味，整場笑料不斷。

台灣首度跨性別推出 維娜斯男仕新品「MAN VENUS」，透過健康、極簡又俐落的塑身方式，讓男性能輕鬆達陣巔峰好身材狀態。（圖／維娜斯提供）

打敗台灣炎熱氣候 這款塑身衣會「呼吸」

塑身衣領導品牌維娜斯推男仕新品「MAN VENUS」圖由左至右為3D雕塑高低腰短褲、連身及膝款、連身腳踝款。（圖／維娜斯提供）

「維娜斯」以美神維納斯為目標，幫助有雕塑需求的消費者打造屬於自己的身型線條，這次進入MAN VENUS男仕塑身衣領域，主打25到40歲的有自覺的微胖青年、商務人士及對身形有要求的男性。產品主打量身訂作、終身修改和持久回彈力、高延展性且透氣的推脂彈性布，期望消費者穿在身上有如「第二層皮膚」，以顧客感受為優先，布料也獨家代理歐美頂級醫療級用布「推推指/輕磅推推指」，每一根超細纖維強韌耐磨且兼具排汗透氣，可說是「會呼吸的輕磅塑身衣」，適合在台灣炎熱的氣候著穿。

絕對力挺！稱范范不是「假朋友」

而在訪問過程中，小S也透露和黑人陳建州都非常心疼范瑋琪，甚至懷疑有心人士在背後不斷攻擊！指稱范瑋琪就是太夠義氣，常常因為別人一句話就義氣相助，卻不知會遭有心人士惡意攻擊，為此感到很心疼。小S也說到范瑋琪就是自己心中的best friend，絕對不是什麼「假朋友」，過程中還分享兩人相約跳zumba時連拍個照片都會讓范范擔心會有網友會攻擊，小S則是氣說：跳個zumba是要罵什麼啦！為此很心疼范范。

(中時 )