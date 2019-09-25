市議員唐慧琳（左）、戴瑋姍（右）今天上午在活動記者會粉墨登台，演出一小段歌仔戲中小生與花旦的對手戲。（譚宇哲攝）

重陽節將至，邁入第9年的「敬老獻藝歌仔戲」將於10月6日在市府3樓多功能集會堂登場，今年由新北市副市長陳純敬、新北市議員王淑慧率多位市府官員及市議員，演出新戲碼《如戲人生》，明日起可至市府1樓服務台、新北市立圖書館、新北市藝文中心B1服務台免費索取入場票。

市議員唐慧琳、戴瑋姍今天上午在活動記者會粉墨登台，演出一小段歌仔戲中小生與花旦的對手戲，雖然初試啼聲略顯緊張，但妝容、身段看出來下過一番功夫，2位男議員廖宜琨、馬見也換上知府、知縣古裝盛裝出席，有別平時犀利問政的形象，令人耳目一新。

發起活動的市議員王淑慧表示，《如戲人生》改編自河洛劇團的戲碼《私生子》，描述主角曹錦堂與婢女陳金娥青梅竹馬珠胎暗結，最後卻始亂終棄，衍生錯綜複雜的下一代身世之謎，希望藉此告訴天下男女忠於感情。

王淑慧說，此次演出共有18位市府官員及市議員參加，有些新生代議員不熟悉歌仔戲及台語，練習起來格外吃力，希望藉活動敬老之餘，也傳承傳統藝術與台語。

陳純敬笑說，第一參加演出，平時利用議會中間空檔或結束後的時間練習，感覺「皮皮剉」，希望發揚傳統戲曲，歡迎長輩及民眾10月6日一起來看戲。

(中時 )