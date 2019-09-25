目前正為參選總統展開積極聯署的前副總統呂秀蓮，剛剛接受廣播專訪時表示，自己挺身而出的理由在於，當她還年輕時對抗的是違反公平正義的國民黨，結果「現在的民進黨讓我覺得很像國民黨」，「我年輕都敢反對，現在為何還要容忍姑息？」

根據中選會公告時程，獨立參選人在向中選會申請為總統、副總統被連署人後，必須於今年11月2日前取得28萬384份連署書。去年宣布退出民進黨的呂秀蓮，近期宣佈將代表喜樂島聯盟出征總統大選，目前正展開總統參選連署，目標是40萬份。

呂秀蓮剛剛接受廣播專訪時被問到為何參選，她提出兩個理由。第一，她說，要先有民主人，才有民主國，總統的好壞，決定國家前途的好壞。

然而，呂秀蓮說，在蔡政府的領導下，她發現過去年輕時國民黨出現違反公平正義的事情，現在的民進黨就很像當時的國民黨，「我希望民進黨的黨員同志要思考，當年你們怎麼支持民進黨的，如果現在當權的人違背了民進黨的基本理念，你還要支持嗎？」

第二，呂秀蓮說，目前台灣是由國、民兩黨輪流綁架國家，兩個政黨的支持度相加起來不到5成，喜好度、厭惡度不相上下，另外的百分之50有必要重新覺醒，「沒人敢挑戰我來挑戰，讓政黨政治重新調整洗牌。」

呂秀蓮說，去年她宣布脫黨，但是黨政仍未寄回民進黨中央，原因是捨不得，「因為我還是愛民進黨」，只是愛的是當年那的1.0的民進黨；現在退出，是退出2.0的民進黨，但如果現在參選總統必須被黨紀處分，她會欣然接受。

(中時 )