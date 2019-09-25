台東兩名分屬不同學校的高職學生，在網路上互嗆後，於昨天傍晚相約「釘孤枝」，兩人單挑互毆畫面在網路上瘋傳，台東警方調查後今天表示，2人相約「單挑」原因，只是共同友人居中「生話」，校方今天已要求所有涉入學生寫悔過書，也將各自對2人記過處分。

台東兩名高中生公開單挑畫面在網路上瘋傳，校方將兩人記過。

台東農工李姓高一生與公東高工許姓高一生，昨天傍晚5點多，放學後相約在台東農工校外附近社區單挑，引來近百人圍觀，並用手機錄下，畫面隨後也被上傳黑色豪門企業、台東大小事等網路社團。

影片中只見兩人你來我往、拳打腳踢，圍觀的民眾則在旁吆喝、起鬨、看戲，有人甚至叫好喊打，提火澆油。

台東警方緊急過濾附近路口監視系統，昨天晚上循線帶回2位當事人，因家長互不提告，當場和解，警方訊後將2名學生交由家長帶回管教，另依社會秩序維護法函送台東地院簡易庭裁罰。

台東農工及公東高工兩校今天表示，該事件已嚴重影響校譽，除要求所有涉入學生寫悔過書外，也將各自對許、李2人記過處分，上傳影片學生給予申誡並下架影片，同時將委請台東縣警局少年隊到學校，對學生進行法治教育宣導。

據了解，許、李2人曾是國小同學，雙方在國小時就互有心結，畢業後並無往來，但因日前2人的共同友人對李說「許對你很不爽」，2人因此在網路上互嗆，並相約放學後到校外單挑。

(中時 )