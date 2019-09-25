香港邊城青年、台灣公民陣線、台灣青年民主協會及台灣學生聯合會發起「929撐港反極權」遊行。民進黨、時代力量、台灣基進、社民黨派代表在立法院外開記者會。無黨立委林昶佐呼籲跨黨派參加遊行，國民黨如果默不吭聲就是站在北京政府那邊，就是中共代言人，不用別人抹紅跟抹黑。

「929撐港反極權」總計有24個民間團體擔任主辦單位，且超過100個團體聯署聲援，聲援名單包括民進黨、時代力量、台聯、綠黨、社民黨、台灣基進、自由台灣黨等等，主辦團體也將邀請國民黨、親民黨與無黨團結聯盟，預計會公開拜或遞交邀請函。

香港邊城青年Kuma表示，不需要去強調「今日香港，明日台灣」，因為明天不但沒有來臨也永遠不會來臨，願意的話不用等到明天，重點在當下，當下香港受到極權宰制，沒有選票只能用雙腳去行動，台灣是自由社會的一員，是基本良知問題，只有黑與白，應該超越黨派，無論香港或台灣都不是孤島而是命運共同體，需要台灣朋友不分黨派為了民主公義發聲。

民進黨立委蘇巧慧表示，台灣香港關係密切，過去感受到的香港，常常是被世界評鑑為經濟自由第一，表現出來的是言論自由、人身自由，都是世界資優生，甚至香港警察素質為人稱道，但曾幾何時，這100多天來完全變了樣，走在路上不再安全，沒有自由，連臉要揭露都不安全，這是我們認識的香港嗎？

林昶佐則說，在當前國際政治環境下，你的選擇就代表你跟誰站在一起，國民黨要證明自己不是中共代理人，如果國民黨默不吭聲就是站在北京政府那邊，就是中共代言人，不用別人抹紅抹黑。

(中時 )