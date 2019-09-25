飲食誘導的肥胖（Diet-Induced Obsity,DIO）是全球高關注的社會、健康與經濟問題，我國中央研究院基因體研究中心阮麗蓉團隊最新發現，肥胖症與人體內的基因Naa10p表達量有關，研究團隊相信速食龍頭麥當勞應該非常有興趣。

不過，在提供高熱量食物的麥當勞還沒有提出看法之前，國際知名期刊「分子細胞」（Molecular Cell）已經刊出團隊研究的抑制成人脂肪組織中Naa10p的酶活性，可以抑制誘導性肥胖，而且被「自然結構與分子生物」寫專文報導。

Na10p是人體發育時重要蛋白質，只是過量的Naa10會導致肥胖、甚至癌變。阮麗蓉指出，Naa10突變造成嚴重的發育遲緩、嬰兒早死與智能障礙，而這些狀況的病人特徵是皮下脂肪很少。

因此，研究團隊朝向Naa10p是否與脂肪生成、代謝有關進行探討，中研院博士後研究學者李振誠表示，人體內主導耗能產熱的米色脂肪細胞在減肥過程中扮演關鍵角色，一旦有了缺陷，會讓諸存脂肪的白色脂肪組織擴張，引發誘導性的肥胖。

由於Naa10p會影響米色脂肪細胞分化，抑制能量消耗與產熱，所以研究結果證明剔除Naa10p基因的小鼠，不僅明顯瘦小、而且促進米色脂肪細胞與產熱效應，達到預防高脂肪飲食引起的肥胖。

李振誠說，未來如果抑制成人脂肪組織中的Naa10p的酵素活性，即可抑制飲食誘導性的肥胖，這對治療肥胖提供一個新策略。參與研究的台大醫師張以承表示，這項研究適合發展為藥物。

肥胖症與糖尿病、心血管、中風、癌症息息相關，張以承認為，以臨床觀點而言，不只大吃大喝產生肥胖、還有現代人最常吃外食引起其他的疾病，都不能只是靠藥物與減肥手術，第一線最好的方法還是靠健康的飲食習慣。

(中時 )