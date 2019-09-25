國會亂象長年難解，宣布角逐總統的前副總統呂秀蓮，剛剛接受廣播專訪時突發奇想地說，國會不是表演場所，也不該是綜藝舞台，因此她大膽的主張，既然很多事情都要經過考試，那麼要競選公職前，包括憲法或是簡單的英文總要知道吧。她自嘲，「我大膽的講，我會提出一些可能很驚悚但很突破性的主張」。

根據中選會公告時程，獨立參選人在向中選會申請為總統、副總統被連署人後，必須於今年11月2日前取得28萬384份連署書。去年宣布退出民進黨的呂秀蓮，近期宣佈將代表喜樂島聯盟出征總統大選，目前正展開總統參選連署，目標是40萬份。

呂秀蓮剛剛接受廣播專訪時，被問到若當選總統，若國會仍是由藍、綠把持，未來將如何與藍、綠立委合作？

呂秀蓮說，《政黨法》實施後，若要成為政黨就必須參與選舉，不然會被淘汰，這樣的結果雖會讓小黨林立、菁英盡出，但國會不是表演場所，更不是綜藝舞台，「我大膽的說，我覺得很多事情都要考試，公職要競選以前也要經過考試，像是憲法你總要知道吧！簡單的英文總要考試吧！」

呂秀蓮說，「我大膽的講，我會提出一些可能很驚悚但很突破性的主張，但我不會先說結論該怎麼做，因為我不能這麼鴨霸，只是別人不敢講的主張我來說！」

呂秀蓮也提到，依規定總統得連選連任1次，問題是，第1次當選總統的人在當了2年後為了取得連任，往往會在後面2年四處跑選舉行程，到處吃小吃，「明明不好吃的也要裝作很好吃」，問題是總統的薪水這麼高，老百姓是付錢讓總統做這些事情的嗎？

因此，若他當選總統，一定會以身作則只做1任，就是要在沒有連任壓力的情況下推動該推動的改革。

(中時 )