邱澤認愛了！被爆與張鈞甯共遊日本 坦言：「努力追求中」 12:312019/09/25 中時 徐桐炘 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 張鈞甯被爆熱戀邱澤 週刊直擊同車兜風 邱澤和張鈞甯因今年5月在大陸青島拍攝《八歲的爸爸》，被傳出假戲真做，2人疑似共遊日本，又於18日被周刊拍到邱澤從汐止家中開車出門，副駕駛座上的佳人正是張鈞甯，氣氛甜蜜曖昧，邱澤今大方認愛，坦言：「努力追求中，請大家給祝福。」 根據《鏡周刊》最新一期報導，2人18日約會時，除了邱澤開車載張鈞甯出遊，似乎也在邱澤家中相處一段時間，張鈞甯的女性助理還和張鈞甯打扮相似，疑似是要幫她掩護剛萌芽的新戀情，尤其張鈞甯相當保護隱私，過去多段感情都沒認愛，此次也由男方先發話表示「追求中」。 (中時 ) #張鈞甯 #邱澤 也許您會感興趣 推薦閱讀 邱澤正背面全都裸了！遭拷問「露刺青、水柱沖屁」 19:122019/09/23 娛樂 導演高炳權連哄帶勸 邱澤全裸上戲 04:102019/09/24 娛樂新聞 專訪／邱澤遇瓶頸「第一次不知道怎麼辦」 因顏正國一句話開竅 18:532019/09/24 娛樂 《江湖無難事》槍枝抵頭 邱澤演技卡關 04:102019/09/25 娛樂新聞 演完夫妻變情侶？邱澤爆戀張鈞甯帶回家同車夜遊 08:042019/09/25 娛樂 娛樂熱門新聞 觀眾火大 陳鳳馨丟《國民大會》主持棒內幕曝光 - 娛樂 《大時代》今晚完結篇 「志開」被揭真面目是... - 娛樂 名媛孫瑩瑩被爆4年婚變 老公偷吃無性3年 - 娛樂 孫瑩瑩小三「曾和阮經天戰3天」大爆私密性癖好 - 娛樂 邱澤認愛了！被爆與張鈞甯共遊日本 坦言：「努力追求中」 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。