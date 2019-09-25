張鈞甯被爆熱戀邱澤 週刊直擊同車兜風

邱澤和張鈞甯因今年5月在大陸青島拍攝《八歲的爸爸》，被傳出假戲真做，2人疑似共遊日本，又於18日被周刊拍到邱澤從汐止家中開車出門，副駕駛座上的佳人正是張鈞甯，氣氛甜蜜曖昧，邱澤今大方認愛，坦言：「努力追求中，請大家給祝福。」

根據《鏡周刊》最新一期報導，2人18日約會時，除了邱澤開車載張鈞甯出遊，似乎也在邱澤家中相處一段時間，張鈞甯的女性助理還和張鈞甯打扮相似，疑似是要幫她掩護剛萌芽的新戀情，尤其張鈞甯相當保護隱私，過去多段感情都沒認愛，此次也由男方先發話表示「追求中」。

(中時 )