迷途遲緩兒路邊哭泣警及時找到焦急媽。(平鎮警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

一名患有輕微遲緩症的10歲吳姓男童，24日晚間獨自一人站在桃園市平鎮區金陵路旁哭泣，當時正值下班時間車流量大，建安派出所巡邏警員張育魁及女警蒲力嫚發現，經過身分查證下，男童竟獨自離家走了4.6公里，最後男童被溫柔的女警護送返家，也讓家屬放下心中大石。

建安派出所所長劉偉成表示，24日晚間8時許，設籍平鎮區中豐路山頂段的10歲吳姓男童，被巡邏員警發現在平鎮區金路旁哭泣，當時正值下班時段，路上車流量大，且男童身邊並無大人陪伴，警方立即上前了解關心。

但因吳姓男童疑似心智發展遲緩，無法正常表達，警方問不出男童打從那裡來，只有透過人臉辨識系統查證男童身分，一查發現男童住在平鎮區山仔頂，路途竟有4.6公里遠。

男童疑似迷途步行太久，加上害怕警察不斷發抖，女警蒲力嫚立即溫柔的牽起男童小手、輕聲安撫，最後並驅車將男童安全送回住處，恰好遇見心急如焚的男童母親，也讓焦急的母親當下喜極而泣、破涕為笑，頻頻感謝警方。

鬆了一口氣的男童母親表示，男童身心發展遲緩，平常不太愛講話，傍晚下課後說自己要去巷口的雜貨店買糖果，誰知道一直沒回家，自己找了一個多小時都找不到，急的像熱鍋上的螞蟻，而男童竟然跑到4公里外被警方發現，還好警方及時找到男童，真是菩薩保佑。

(中時 )