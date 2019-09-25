《鏡週刊》今報導台北商業大學校長張瑞雄每年花500萬元出國、宿舍給前妻住及校務基金虧損等，張瑞雄發表聲明說，校長宿舍將歸還國產署，其他指控則不是事實。教育部則說，從財報來看，北商大財務雖不是很好、但還算正常。教育部已發文要求北商大在3天內提出說明。

張瑞雄聲明指出，很遺憾同仁有問題不循正常管道溝通申訴，而選擇向媒體爆料，他知道這些同仁是誰，如此毀損校譽的方式實在非常的不應該，他保留法律追訴權。報導說校內師生怨聲載道，敢怒不敢言，他請媒體去訪問一下校內任何師生，看是不是這種情形。

張瑞雄表示，就宿舍的部分，他已經辦理退租歸還手續。宿舍的一切費用皆是依法有據，事實上和這次爆料的同樣一個人已經向監察院檢舉過，監察院調查後也已經還他清白。

至於每年出國花500萬元，張瑞雄說，他每年只出國幾次，哪會用到500萬的出國經費，明顯的誇大其辭。其他有關經費和校內其他經費部分皆是各個負責的一級單位控管，校長極少干預它們經費的使用，一且皆合法依法辦理。

教育部技職司專門委員柯今尉說，校長宿舍可以給校長和家人居住，但校長一定要住在裡面，家人才可以跟著住。校長宿舍給前妻居住是否可以，法令並未明確規定，但張瑞雄已經決定將宿舍歸還給國產署。

對於爆料指稱張瑞雄造成校務基金虧損，柯今尉說，根據學校決算，105、106年及107年分別結餘2953萬元、685萬元及965萬元，108年第二季可用資金還有17億元，對一所學校來說，財務雖然不算好，但還算正常。

對於媒體報導張瑞雄荒唐狀況，柯今尉說，過去沒有聽說、也未接獲檢舉，而且國立大學校長出國都要向教育部請假，教育部有掌握張瑞雄的請假資料。不過，教育部仍要求北商大在3天內，對媒體報導的內容提出說明。

(中時 )