新竹地檢署「科技查賄開箱文」，檢察官張瑞玲等3人躺平，物品擺出賄選專線0800-024099圖像，檢察長王文德（左）宣示竹檢堅定查賄決心。（羅浚濱攝）

新竹地檢署為明年總統和立委選舉查察賄選，擺脫以往制式宣傳方式，25日舉辦「科技查賄開箱文」，檢察長王文德特別拜託美女檢察官張瑞玲擔任宣傳大使，由2人「陪躺」展示各種反賄選器材等物品，有趣也達到宣傳效果。

竹檢美女檢察官開箱文宣傳科技查賄。(羅浚濱攝)

目前臉書流行「開箱文」吸引網友按讚，王文德想到用這個點子宣傳查察賄選，並認去年五合一選舉時，戰鬥力最強、顏值最高的檢察官張瑞玲，承辦竹東鎮長候選人涉賄案，動員全署檢察官傳訊1千餘人次，是「開箱文」最適合的人選。

檢察官張瑞玲一度以「躺在地上好看嗎？我還未婚呢？」感到遲疑，經王文德解釋是躺在辦案時休息用躺椅，並會派2人「陪躺」，幾經拜託才勉強擔任開箱文宣傳大使。

25日上午新竹地檢署前廣場，擺放歷來查賄實績和各種科技查賄器材，排列成法務部檢舉賄選專線0800-024099圖像，張瑞玲等3人在大太陽下躺平後，新竹市警局刑大科技隊操控空拍機，如實記錄「開箱文」陳列物件，宣示竹檢堅定查賄決心。

主任檢察官陳玉華對展示物品為何會有泡麵和蠻牛說，有去年查賄經驗，這2種食品可以讓檢察官補體充力。並強調可用QR-code加入檢方賄選檢舉專區，檢舉正副總統候選人賄選，最高檢舉獎金1500萬元，檢舉立委候選人賄選最高獎金1000萬元。

竹檢科技查賄小組由主任檢察官陳宏兆擔任召集人，以縣市警局和調查站先進查賄設備，建立「即時同步監看訊問」、「數位採證分析」、「證據即時傳輸」及「科技查核資金」等功能，藉由點線面全盤分析，以最精簡人力和時間達到科技查賄的目的。

(中時 )