國民與費城人在25日進行雙重賽，國民早場先以4比1奪勝後，晚場靠王牌投手薛爾瑟(Max Scherzer)6局10K好投，以及T.騰納(Trea Turner)的逆轉驚人滿貫炮，最終以6比5擊敗費城人，同時確定取得國聯外卡席次，而一旁的哈波(Bryce Harper)只能乾瞪眼看前東家晉級季後賽。

薛爾瑟今日主投6局送出多達10次三振，僅被敲出4支安打，不過包含2發全壘打、失4分，其中全栽在米勒(Brad Miller)手上，他在首局敲出3分炮後，第4局再補上一發陽春炮，助費城人率先以4比1領先國民。

不過6局下半國民在2人出局、滿壘關鍵時刻，T.騰納頂住壓力敲出驚天滿貫全壘打，此為他生涯第2發滿貫炮，同時為價值連城的逆轉轟，國民將比分超前成6比4領先。

T.騰納敲出逆轉滿貫炮，助國民要回領先並奪勝。（美聯社）

儘管接下來哈波也開轟試圖追分，不過費城人後繼無力，最後國民就以6比5帶走勝利，同時另一地小熊以2比9輸給海盜，國民確定搶下國聯外卡席次。這場不可思議的逆轉秀，不僅讓國民取得季後賽門票，同時也成為史上第9支曾經落後5成勝率多達12勝以上，最後卻能闖進季後賽的黑馬隊伍。

哈波以13年3.3億美金的超大合約跳槽費城人，如今卻僅能在場邊看前東家國民慶賀晉級。國民在今日連奪2勝，此為國民隊史首度獲得外卡資格。而國聯另一個外卡名額以釀酒人看起來最有機會，目前領先小熊、大都會5場勝差，且兩隊淘汰指數僅剩1。

國民在賽後開心慶祝晉級季後賽。（美聯社）

(中時電子報)