氣候變遷對地球的威脅越來越大,響應氣候行動台灣青年不落人後,本周五(27日)他們將在立法院和行政院前,連續進行預備受難的「最後一餐」和滅絕弔亡的喪禮儀式,提醒政府和民眾不能再輕忽。

環保團體台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃今(25)日表示,台灣不僅在排碳大國中列名,空汙也很嚴重。從氣候變遷和空氣汙染兩個角度來看環境問題,空汙會影響氣候變遷、氣候變遷也會加重空汙。瑞典少女桑柏格去年一個人到瑞典議會前為氣候罷課,上周五和上周末已有400萬多人響應,可見很多人已有所覺悟。

差事劇團負責人鍾喬表示,氣候罷課等一連串行動是由桑柏格發起,引發全球共鳴。27日會把行動帶到西門町、立法院,也會提出觀點,透過藝術表演,把滅絕的問題,將全球關注亞洲、關注第三世界表現出來,當天也會

用肢體行動和大布偶來表現理念。

資深劇場工作者田玉文也說,年輕的一代都有在關心氣候變遷,但是沒有表達管道,透過這次行動讓他們用擅長的方式表達,希望能觸動到差不多年紀者或不同階層的人,帶動大家的思考。

綠委劉建國強調,希望能讓執政當局更加重視,為千千萬萬台灣人、婦女、下一代,這是必須加以因應面對,透過預算、政策有效回應這次行動的訴求。

此外,27日的活動將從上午10點半開場,邀請12位氣候青年門徒演出「地球最後的晚餐」(The Last Supper for the Planet);到外籍青年黑衫組成西式殯葬隊伍。再來是全身抹白,宛如從煉獄發聲,控訴滅絕怨靈的黑暗舞踏。最後是8人操控的化石燃料巨獸、亦鳥亦人,數米高的滅絕幽靈從陰間還魂的反擊。

