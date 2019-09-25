王嫌在明水路豪宅遭警逮捕。（本報資料照片）

45歲家境富裕的王姓男子，去年8月被查獲將相機藏在內湖星巴克某店的女廁內，以此偷拍往來女客如廁，士林地方法院25日開庭，王嫌出庭坦承犯行，但辯護人強調王男有心理方面疾病，這1年多來都有持續就醫、治療，希望法官看在他犯後態度良好、配合的狀況下，能允從輕量刑。

王出庭時坦承在女廁裝相機偷拍，另提出在馬偕醫院協談中心的個案報告，表示案發後就已在醫院進行長期心理治療。

王的辯護律師則指出，被告沉溺偷拍行為，是因為心理方面問題，這1年多來已持續面談、諮商，重新建構心理狀態，且被告當時主動告知手機密碼，警方才能查獲7年前偷拍女子如廁的證據，王男犯後態度良好。請求法官從輕量刑，並且給予緩刑機會，此外，被告涉及妨害秘密罪，願意和被害人和解，付出相關的賠償。

去年5月24日，王男涉嫌在內湖一家星巴克廁所層板偷裝相機，見有女子如廁時，便以手機開啟遠端遙控偷拍，後遭另一名女子發現紅光，懷疑有人偷拍拔下鏡頭並報警處理，王見事跡敗露倉皇逃出店外。

警方經循線追查，去年8月在王男明水路豪宅將他逮捕，查扣手機相機等證物，發現至少有7千多張偷拍照片，檢方依照妨害秘密罪嫌將他起訴。

據指出，王嫌小時候曾在美國唸書，返國後在新竹科學園區擔任工程師，曾經開過科技公司，居住在大直豪宅，家境相當富裕。

(中時 )