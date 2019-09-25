索羅門群島與吉里巴斯上週接連與我國斷交，邦交國數量降到15個，再創新低紀錄。針對獨派提倡「中華民國零邦交，台灣就獨立」前總統馬英九今天表示，這樣的說法是頭殼壞去，怎麼可能有這樣的想法。

馬英九說，根據1933年的《蒙特維多國家權利義務公約》，國家的定義包含常住人口、界定的領土、政府、與其他國家建立關係的能力，「零邦交就獨立？頭殼壞去，怎麼可能有這樣的想法。」他憂心表示，以目前蔡政府對大陸關係惡化，邦交國降到個位數，甚至是零的可能性不能排除。

馬英九指出，我們的每一個邦交國其實都想跟大陸建交，我不反對邦交國跟大陸做生意，但不要有官方關係，因此在我們政策之下，邦交國是可以左右逢源，不一定非要與大陸建交不可，而大陸也會考慮到跟這個國家的關係與跟台灣的關係哪個比較重要，「九二共識、外交休兵、活絡外交是我八年沒有外交危機的原因。」

馬英九強調，這兩次斷交美澳雖為我國仗義執言，但幫助有限，證明了人助不如自助，因此兩岸必須對話，「當初我們也是自己摸索出一條可行之路，蔡政府照辦的話，情勢不會變這麼壞。」

(中時 )