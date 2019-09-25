新北市前市長朱立倫，究竟願不願擔任國民黨總統參選人韓國瑜副手，成各界焦點。媒體人黃暐瀚表示，民調指出朱能為韓加極大分，甚至將成能否「下架蔡英文」的關鍵。但坦白說，朱可能也不願意成為韓副手，除了兩人淵源不大，且過去朱為選總統赴高雄向韓「借光」時，韓也並未成為朱後盾。

黃暐瀚在政論節目表示，有民調指出一旦朱立倫擔任韓國瑜副手，將能為韓加7%的支持度，直接從落後總統蔡英文10幾個百分點，縮短至僅落後誤差範圍內的3%。顯見，朱將成2020能否「下架蔡英文」的關鍵。

黃暐瀚分析，朱立倫曾任行政院副院長，又具有新北市、桃園縣的地方首長歷練跟實力，學經歷備受肯定外，如今跟韓國瑜開直播的學者，也都是朱的團隊；朱與現任新北市事長侯友宜關係交好，且人格特質溫和穩健，與韓的草根性、群眾魅力互補，實為完美組合。

話鋒一轉，黃暐瀚坦言：「朱立倫顯然他有他的想法。」除了兩人本就沒什麼淵源，在國民黨總統初選初期，朱曾南下高雄與韓會面，一下車就跟韓擁抱，那時候朱是需要韓的，但韓當時顯然並不願當朱的後盾，因為他自己也要選總統。現在變成韓需要朱，朱可能也不願意成為韓的副手。講到此處，黃更再次強調：「他（指朱）可能也不願意，我坦白這樣講。」

黃暐瀚呼籲，韓國瑜若真想贏得總統大選，一定要想盡辦法找到朱立倫，不只他自己，包括整個團隊跟他身邊可以影響的人！一定要拿出「就是朱立倫」的態度，哪怕3次、5次，只要在中選會11月登記前，有機會就一定要去找！

(中時電子報)