周大觀文教基金會今天邀請熱愛生命獎章得主赴惇敍工商與學生互動，不少學生與得主分享生活的失敗，而得主則用自己的生命經歷鼓勵他們。有學生說，看到得主們不因自己生活或身體障礙的限制，仍可以在各自的領域發光發熱，雖然或許現在遭遇一些失敗，但讓他勇於做夢、不怕失敗。

周大觀基金會從2007年在惇敍商工設置生命時空膠囊以來，持續與學校合作推動生命教育。惇敍工商校長羅際禎表示，此次是學校與周大觀基金會第5度合作辦理熱愛生命的活動，希望透過這些得主的故事，讓學生有機會向他們學習，不只是做自己的貴人，行有餘力還能幫助其他人，更可以認識生命的可貴，而這也是在教室中無法學習到的，期待未來能與周大觀基金會持續推動生命教育。

來自中國大陸李曉光是今年熱愛生命獎章得主之一，因為煤氣氣爆，雙親逝世，全身76％遭燙傷、雙手遭截肢只剩一個指關節，所幸有企業的賞識，如今他獲得逾200件專利權，也獲頒全國勞動模範，他現在也是義工聯的一份子，不時還資助各種需要幫助的人，他送給惇敍商工的學生一句話，「認真的人改變自己，堅持的人改變命運」，堅持下去就有希望。

來自台灣的總統主廚陳國信也是今年的得主之一，但還沒出生父親因為癌症病逝、母親患有精神障礙，出生時就被送往孤兒院，小時候還因此遭霸凌「你是沒有爸媽的小孩」，但他不放棄，後來考上南亞技術學院、畢業後至高雄餐旅大學，更為總統料理，除了事業有成外，他也成立希望平台，分享自己的生命故事，也幫助全世界185間育幼院、孤兒院或兒童之家。他勉勵學生，成功取決於要有夢想，也要找到創造價值的熱情。

惇敍工商建築科學生高二楊漢稔表示，對李曉光的故事印象最深刻，不只身體上痛苦、精神上更是折磨，尤其還能擁有上百種專利，「幾乎不可思議」，即使日後面對失敗，也會想起他的故事，堅時下去就有希望。

(中時 )