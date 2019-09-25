群園事業機構董事長呂崇民之父呂國震辭世，25日由中台禪寺舉辦「佛力超薦呂國震居士法會」，住持見燈大和尚親領108位法師，及3000多名居士代表參與法會，場面浩大。（盧金足攝）

群園事業機構董事長呂崇民（左）雙手捧著父親呂國震遺照，神情哀悽不捨。（盧金足攝）

群園事業機構董事長呂崇民（左）雙手緊握中台禪寺見燈大和尚，表達心中滿滿感謝之意。（盧金足攝）

中台禪寺見燈大和尚率108位法師誦經，全台少見，莊嚴殊勝。（盧金足攝）

群園事業機構董事長呂崇民（左）為父親呂國震舉辦莊嚴法會，也希望能弘揚佛法。（盧金足攝）

中台禪寺見燈大和尚率108位法師誦經，大眾同霑法悅、法喜充滿。（盧金足攝）

群園事業機構董事長呂崇民之父呂國震3日安詳辭世，享耆壽98歲，25日由中台禪寺舉辦「佛力超薦呂國震居士法會」，住持見燈大和尚親領108位法師，及3000多位居士代表參與法會，虔誠恭誦《無常經》、念佛迴向，全台少見的盛況，呂崇民雙手捧著父親遺照，面露哀悽不捨，與家人一起送呂震國安抵清涼彼岸。

有「全台最強大哥」之稱的呂崇民，數10年來發心護持佛法，帶動各地政商界及社會人士修習佛法，深獲佛教界肯定，此次其父親的告別式，並未規畫公祭，也未設大型車隊排場，謝絕花藍及輓聯，儀式莊嚴肅穆。

中台禪寺見燈大和尚率108位法師誦經，場面浩大、莊嚴殊勝，大眾同霑法悅、法喜充滿，讚歎佛恩功德無邊，誦經結束，呂崇民雙手緊握見燈大和尚，表達心中滿滿感謝之意，這場為父親所做的法會，獲得四面八方佛法護持，也盼佛法藉此弘揚到更多人心。

誦經祈福結束後，呂崇民雙手捧著父親遺照，神情哀悽不捨，呂的妻子馬永真，藝名「華真真」，曾是演藝圈知名明星，淡出螢光幕後，生活低調，也與家屬一起送別呂國震。

多年來行善助弱的呂崇民，為照顧高齡父母，不只天天親自照顧，也不遠行，全心全力投入佛法志業，30多年前，跟隨中台禪寺開山祖師惟覺老和尚修習佛法，為皈依三寶的弟子；呂國震受其影響也皈依佛門，一起護持佛法。

這場在台中市7期一處空地舉辦的法會，因感佩呂崇民長期積極推廣佛法、以及對佛教界的貢獻，來自中台禪寺全省各精舍的法師與居士代表們，自動自發參與這場法會，原預計2000出人出席，因為出席踴躍，來自各地居士代表超過3000人。

呂國震安詳辭世後，家屬不發訃聞、不辦公祭，僅在老家布置追思佛堂，9月6日至15日開放各界供花致意；謹遵佛制，持續每日由各精舍法師帶領居士誦經超薦祈福，直至25日超薦法會之後，呂國震老先生佛事功德圓滿。

呂崇民希望送父親最後一程時，也能弘揚佛法，發心護持，不以排場或大型車隊，不舉行公祭，完成殊勝功德，很多在家居士，與呂崇民一起護持中台禪寺的建築大師李祖原也出席為摯友之父祈福。

此次佛事由中台禪寺住持見燈大和尚指導，成就殊勝、莊嚴的法會，為佛教界居士罕見的殊榮，呂崇民不以繁文縟節，發心送父親最後一程，人子不捨的心情，緊捧父親遺照時，表露無遺，父子在塵世的緣分已至，對父親的思念化為千風。

(中時 )