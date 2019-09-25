結束大陸常州賽事立刻趕到韓國繼續下一站賽事羽球天后戴資穎，昨天世界排名剛回到第1寶座，今天韓國賽單打第一輪碰上一向打得很有心得的泰國選手布莎南（Busanan Ongbamrungphan），短短32分鐘就以21：13、21：9告捷，漂亮晉級下一輪。

第1局小戴用2：0打出好的開始，隨後布莎南雖追平，但小戴中段靠著兩波連續得分率先取得第11分，技術暫停休息過後，回到場上戴資穎持續給對手加壓，短短17分鐘就先獲得1局領先；雙方換邊再戰，戴資穎再以3：0開局打擊布莎南，中後段各靠5：0及6：0兩波攻勢揚長而去，讓布莎南第2局得分停在個位數，最終小戴21：9鎖定勝利。

這是小戴繼2017年之後、睽違2年再度挑戰韓國公開賽，上一次她止於8強，這次沒有保分壓力，下一輪對手是大陸蔡炎炎、陳曉欣之間的勝方，蔡炎炎世界排名第18，過去只和小戴交手過一次，贏家是小戴，陳曉欣目前世界第21，先前與小戴對壘過3次，小戴2勝1負領先。

稍早男單台灣「羽球王子」王子維在第一輪賽事經過1小時又3分鐘苦戰，以21：18、15：21、21：17力退日本選手常山幹太，收下對戰第5勝；混雙王齊麟/程琪雅首局3：1領先時，大會第2種子的大陸組合王懿律/黃東萍退賽，「王程配」迅速獲得晉級門票；女雙許雅晴/胡綾芳首輪可惜直落二吞敗。

(中時電子報)