國民黨立委曾銘宗（見圖）質詢法務部次長蔡碧仲。（劉宗龍攝）

法務部次長蔡碧仲（見圖）。（劉宗龍攝）

立法院財委會召委費鴻泰（左）和法務部次長蔡碧仲（右）起激烈口角。（黃有容攝）

300萬再引爆立委與法務部次長蔡碧仲之戰！立委陳明文在高鐵上掉了現金300萬元，立法院財委會25日針對此案要求相關單位提出報告。未料，立委曾銘宗質詢時間，蔡碧仲上台後馬上與曾、召委費鴻泰激烈口角，費鴻泰更連罵6次「你本人就是爛官」，蔡也回嗆立委已經違反釋字的言論免責。

曾銘宗質詢時，請蔡碧仲上台，並問他「記得在媒體餐敘時講了什麼話嗎？」請他現場重現，蔡沒回答，更反問「請問曾委員你記得昨天中午講過什麼話嗎？」此舉激怒召委費鴻泰，拍桌怒指「官員不可以反質詢」，就此開始10分鐘立委與官員之戰。

蔡碧仲對費鴻泰說，議程剛開始，費就辱罵官員，費鴻泰回嗆「你什麼東西」，蔡馬上開始計算次數「你連續了喔」，接著怒道「公務人員要有尊嚴，從頭到尾辱罵中華民國官員，我們一再告誡檢察官，問案態度要謙和，你從頭到尾辱罵我們高鐵江董事長，一個年紀超過六十歲，每個人都為人父」。

曾銘宗聽不下去，破口大罵「中華民國沒有你這種政務官」，蔡碧仲也回嗆「中華民國也沒有這種召集人」，更繼續嗆立委「有本事就好好問」。

蔡碧仲譴責費鴻泰辱罵官員，更試圖列舉，費鴻泰大怒回擊「你本人就是爛官！」連罵高達6次，蔡碧仲邊計算邊說，「這不叫辱罵什麼叫辱罵，連續辱罵政務官達10次，已經違反釋字言論免責的範圍」，更嗆曾銘宗「我站在這邊也不問，我的人身自由呢」。

立委賴士葆質詢時，引用《中國時報》報導內容質詢蔡碧仲，蔡竟稱「不看沒有公信力的媒體」，說自己不看《中國時報》，不過，賴士葆再提出《自由時報》報導類似內容，蔡碧仲只說後來有澄清，更指多位藍委都有「偏聽」，只看自己想看的新聞。

(中時 )