立法院交通委員會今日邀請交通部、中華航空、國安局、調查局、關務署等單位，進行「總統專機免稅燕案調查、懲處及後續改善作為」專題報告，時代力量立委黃國昌爆料，有33條私菸被扣在華膳倉庫，日前卻被華航員工私運出去，有些昨被檢調於華膳員工的家中查扣，痛批政府「到底有沒有徹查」。

黃國昌指出，華航接受網路預購的9274條免稅菸，9200條是國安局人員吳宗憲的，其餘74條有33條是華航員工黃湘媚的，41條裡面，有37條是由華航員工林家如訂購。

黃國昌詢問在場官員，有沒有人知道林家如是誰，華航、國安局、調查局、關務署等單位皆回答不認識，黃暴怒反問：「沒人認識她，到底有沒有人在查（案）啊？」

黃指出，禮拜一的財政委員會，華航董事長謝世謙還說33條菸放在華膳倉庫，結果當天下午就被華航員工開車到華膳空廚倉庫載走，再從華航修護廠管制區的門出去，一路走漏洞出去，難道這不是走私嗎？在場的關務署官員則回答：「是。」

黃國昌說，事後在華航空品處搜出8條菸，其中1條已經被抽掉或分掉，另在華膳員工家搜出4條。他痛批政府一方面說要徹查，實際上卻查成這樣，實在太離譜。

(中時 )