美國今天在聯合國大會上加強對中國施壓，除了號召各國群起要求中國停止壓迫維吾爾穆斯林，也警告中國，美國正在密切關注香港情勢發展。

美國總統川普今天一反常態，不只針對國際貿易砲轟中國，而是多管齊下，對聯合國安全理事會成員提出警告。

川普告訴聯合國大會：「全世界都期待中國政府信守具約束力的條約…維護香港的自由、法律制度和民主生活方式。」

川普在他第3度的聯大演說中表示：「中國怎麼處理這種狀況，攸關他們在世界以及未來的角色。」

這是香港「反送中」運動3個月前爆發以來，川普針對香港情勢措辭最嚴厲的演說之一。

川普也在提到國際貿易時勃然大怒，稱北京「濫用」貿易體制的日子已經「結束」。

他說，「多年來，這些（貿易）濫用被容忍、被忽視，甚至被鼓勵」，而全球主義造成世界領袖「忽視自己的國家利益」。

他一邊吹噓對中國發動關稅戰的好處，一邊重申希望敲定「對兩國都有利」的貿易協定。

而從美國國務院今天一場凸顯中國維人困境的活動，也不難看出美中對彼此的深惡痛絕。

美國第2號外交官、副國務卿蘇利文（John Sullivan）說，這場在聯大場邊舉行的研討會目的是在集結支持，「要求並逼迫中國立即結束駭人的鎮壓活動」。

「我們不能只是捍衛真理，也不能只是國際社會唯一呼籲中國、要求他們收手的成員。」

華盛頓與人權組織指控北京把超過100萬名穆斯林關押在新疆，被關押的大部分是維人。

蘇利文說：「國際社會怎麼回應這種對人權與基本自由的攻擊，歷史將會有所評斷。」

(中央社)