國民黨去年九合一選舉贏下15個縣市，前景看好，未料黨內卻面臨分裂危機，國民黨總統參選人韓國瑜民調也逐漸走下坡。對此，前民進黨立委沈富雄認提及，李永萍日前在節目裡罵他是「全國韓黑第一人」，他大怒。因為他現在是「全國國粉第一人」，但是國民黨的「國」，不是韓國瑜的「國」。他也疾呼「朱韓配」，並保證選情一夕豬羊變色。但這提議網喊「夠狂」、「亂配一通，又不是在玩扮家家酒」。

沈富雄在臉書指出，他為國民黨感到不忍與不捨，一盤明明會贏的棋，眼看就要全盤輸輸去。由「一人救全黨」到「全黨靠一人」，最後到「一人害全黨」。對於「韓朱配」，沈富雄認為，韓只要心念一轉，坦誠告訴朱，「小老弟，請幫老大哥一個忙，我實在背負不起一人拖累全黨的罪名，讓我們角色對調，你正我副，一起讓小英下架！」他說只要韓一開口、朱一點頭，不必三顧朱廬，一顧即可，保證選情一夕豬羊變色，小英皮皮剉，韓立即由可笑、可憎、可嘆變為大仁、大智、大勇！

沈富雄指出，他只剩下兩個任務，一、大聲疾呼「朱韓配」！二、全力擦亮民眾黨的不分區立委名單。他說只是以他的餘年，盡他的餘力，想辦法在藍、綠、白的三個籃子裡，把爛蘋果變得可口些。

對於沈富雄這番言論，有網友認為「你覺得改成朱韓配，龐大造勢的韓粉會投嗎？」、「唯一支持韓國瑜」、「機率應該趨近於0」、「亂配一通，又不是在玩扮家家酒」、「這建議夠狂」。

(中時電子報)