花王集團將於全球推動「Kirei Lifestyle Plan」，日文中的「Kirei」意味潔淨以及美麗，不局限於外表還包含讓自己、他人甚至自然環境更美好的內在態度！花王長年推行的｢兒童清潔安全教育｣正呼應了Kirei Lifestyle的價值。
花王集團除了製造便利生活的產品，更重視對人和環境的友善，全球各地花王推動許多社會貢獻活動。自2011年起肩負起推動兒童清潔安全教育的責任，與靖娟兒童安全文教基金會攜手前進全台校園，透過生動的教育影片、饒富童趣的家事小秘笈、以及實作練習，不但讓孩子學習聰明打掃的能力，體會分擔家務的快樂、並培養孩童責任感。
靖娟兒童安全文教基金會執行長林月琴表示，｢台灣因為少子化的關係，許多父母擔心孩子受傷或是認為功課過多而放棄讓孩子學習做家事，造成孩子生活自理能力降低，導致危機發生時應變能力不足。根據美國明尼蘇達大學研究，孩子從小學習做家事，對他們的人生發展有正面影響。
｢兒童清潔安全教育｣已邁入第9年，持續秉持回饋社會的理念，今年9月花王（台灣）董事長兼總經理 大熊康生帶領同仁以台北市光復國小為起點，實際走訪台北、新北、新竹、台中、高雄的12所小學，教案更推廣至其他縣市甚至外島上百所小學，讓環境變整潔生活變得更美麗與快樂。
靖娟基金會與花王（台灣）股份有限公司為推動兒童清潔安全教育，設計「聰明做打掃 乾淨又安全」教案，教案設定為三年級學童為目標對象，以一間學校為一個單位報名，線上填寫報名表單。
(中時 )
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