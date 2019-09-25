花王集團將於全球推動「Kirei Lifestyle Plan」，日文中的「Kirei」意味潔淨以及美麗，不局限於外表還包含讓自己、他人甚至自然環境更美好的內在態度！花王長年推行的｢兒童清潔安全教育｣正呼應了Kirei Lifestyle的價值。

花王集團除了製造便利生活的產品，更重視對人和環境的友善，全球各地花王推動許多社會貢獻活動。自2011年起肩負起推動兒童清潔安全教育的責任，與靖娟兒童安全文教基金會攜手前進全台校園，透過生動的教育影片、饒富童趣的家事小秘笈、以及實作練習，不但讓孩子學習聰明打掃的能力，體會分擔家務的快樂、並培養孩童責任感。

靖娟兒童安全文教基金會執行長林月琴表示，｢台灣因為少子化的關係，許多父母擔心孩子受傷或是認為功課過多而放棄讓孩子學習做家事，造成孩子生活自理能力降低，導致危機發生時應變能力不足。根據美國明尼蘇達大學研究，孩子從小學習做家事，對他們的人生發展有正面影響。

透過課程互動引導孩子思考打掃為生活帶來正面影響(圖/花王提供)

｢兒童清潔安全教育｣已邁入第9年，持續秉持回饋社會的理念，今年9月花王（台灣）董事長兼總經理 大熊康生帶領同仁以台北市光復國小為起點，實際走訪台北、新北、新竹、台中、高雄的12所小學，教案更推廣至其他縣市甚至外島上百所小學，讓環境變整潔生活變得更美麗與快樂。

花王（台灣）董事長兼總經理大熊康生帶領員工至台北市光復國小推廣兒童清潔教育(圖/花王提供)

靖娟基金會與花王（台灣）股份有限公司為推動兒童清潔安全教育，設計「聰明做打掃 乾淨又安全」教案，教案設定為三年級學童為目標對象，以一間學校為一個單位報名，線上填寫報名表單。

(中時 )