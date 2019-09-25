前國民黨立委蔡正元今天上午接受《POP搶先爆》廣播專訪表示，韓國瑜挑選副手同時傳達重要政治訊息，韓朱配將可突破省籍應戰，提醒韓國瑜接下來提出的政策不能有誤，選舉活動不能再以造勢為主，應有所創新，至今韓粉如同凝固的冰塊，難以捲起韓流，這是韓要思考的。。

國民黨總統參選人韓國瑜近日民調低迷，是否對選情悲觀，蔡正元說，選舉好比氣象預測，有高度不確地性，票沒投出來，永遠都無法確定，所有預測都只是機率高低，他樂觀認為即使民調差距10％，但投票比例差距不會太大。

蔡正元解釋，韓國瑜的支持者充斥熱情，拉票強度強，相對地，蔡英文的支持者冷漠，拉票強度不高，韓的庶民魅力不容忽視，去年選舉韓粉捲起韓流就是把中間選民捲進來的流動力量，但目前為止，韓粉比較像凝固的冰塊，難以捲起韓流，這是韓要思考的。

蔡正元指出，中間選民又稱流動性選票，有5到10％流動率，有可能不投票或改變立場，選民情緒將在投票前幾天發酵；目前喜歡韓國瑜的非常多，但討厭的也不少，同樣地喜歡蔡英文的也不少，討厭也不在少數，這兩股力量將決定投票氛圍。

蔡正元認為，蔡英文執政推動年金改革，對貧富差距毫無貢獻，大概有三成人口生活狀況不理想，很多人不喜歡韓國瑜，是因為在兩岸關係想要有獨立腳色而延伸挫折感。

他提醒，韓國瑜未來的重要決策不能失誤，接下來選舉活動不能完全以造勢為主，應有所創新，生旦淨末丑都有人喜歡，要找到適合的宣傳風格；以前鞏固韓粉的人，未來一段時間都不太適合與中間選民對話，也較不存在拉郭粉的對話空間，應找更理想的代言人。

蔡正元說，挑選副手其實是傳遞政治訊息，肯定朱立倫是很好人選，朱代表經濟牌、知識藍，朱除了換柱大傷，沒啥好挑剔，韓朱配將可突破省籍戰役，朱立倫比張善政更為理想，因為朱已經歷多次選舉檢驗；或依據過往民調發現，與女性搭配也有突破點。

朱立倫多次宣稱韓朱配是不存在議題，蔡正元說，不存在的意思可能是兩人為坐下來談，只是雙方考量。

(中時 )