自美陸貿易戰開打後，美國總統川普曾「下令」美企離開大陸，最好返回美國製造，如今蘋果公司終於響應川普呼籲。據外媒報導，蘋果23日宣布新的Mac Pro生產線將從大陸移轉到美國德州廠房，而美國貿易代表署也批准Mac Pro其中10項零組件豁免25%關稅，讓蘋果總裁庫克公開感謝川普。

雖然蘋果iPhone等其他產品多數在大陸裝配，但現在面臨關稅威脅。據美媒《美國之音》與其他外電報導，蘋果下一代Mac Pro將從大陸搬移美國德州奧斯汀（Austin）廠房，讓Mac Pro成為蘋果旗下唯一在美國裝配的主要蘋果產品。

蘋果在聲明中表示，由於蘋果申請15項電腦零件入口美國關稅豁免中，10項獲美國貿易代表辦公室批准，此舉令蘋果Mac Pro繼續在美國製造變得可行。蘋果執行長庫克（Tim Cook）透過聲明表示，「Mac Pro是蘋果史上最佳電腦，我們很自豪能在奧斯汀生產」，「我們感謝川普行政當局支持，讓這機會得以實現」。

蘋果上一款在每組裝的產品為2013年型號的Mac Pro。蘋果表示，透過Mac Pro製造與供應鏈，將會在2023年實現在美投資3500億美元的承諾。但由於iPhone等主要產品都是「加州設計，大陸組裝」，在美陸貿易戰關稅中深受其害，即使Mac Pro零件獲免關稅，相信難以扭轉受關稅影響局面。

先前外電報導指出，Apple Watch、AirPods、iMac等蘋果產品9月開始進口美國已需要支付15%關稅，關稅在12月中預定更會覆蓋iPhone、iPad等Apple王牌產品。

此外，川普曾點名包括蘋果等美企「應離開大陸」，最好是返回美國製造。對於蘋果7月提出的關稅豁免，川普更在推特上直言「蘋果不會就在大陸製造的Mac Pro部件獲得關稅豁免。在美國製造，沒有關稅」。他當時稱，認為庫克將宣布在德克薩斯州建立工廠。

(中時電子報)