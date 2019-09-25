台灣知名表演團體《優人神鼓》，位於台北市木柵老泉山的山上劇場，8月中旬發生火災，損失慘重，預計要募款5000萬元，國民黨立委林奕華今質詢時表示，希望文化部提供補助急難救助金，協災後重建，同時檢討藝文團體投保文資保險補助。鄭麗君表示，經民間委員討論決議補助1500萬元，文資保險則鼓勵管理機關納入管理事項，再由主管機關給予補助。

針對《優人神鼓》山上劇場災後重建，林奕華今質詢鄭麗君時表示，台灣具國際代表性的藝文團體，像是雲門舞集八里排練場也曾發生火災，文化部是否有提供相關急難救助措施。鄭麗君說，文化部已經請《優人神鼓》提出相關修復計畫，並邀集民間的委員開會討論，決定補助1500萬元，全力協助劇場重建。

林奕華表示，文資保險保費高得嚇人，藝文團體不是負擔不起，不然就是沒有業者有意願承保，根據了解，許多藝文團體碰到相同困難，文化部應該出面給予協助。

對此，鄭麗君說，劇場本身是文化景觀，屬於文化資產的一部份，現行文化資產法有保防盜、防災、火災的保險納入，且市面也有相關的保險，未來會朝向鼓勵管理機關列入管理事項，依照主管機關提供協助，不論是各地文化局或中央文化部、文資局，都希望納入管理維護事項的補助範圍內，強化保險機制。

(中時 )