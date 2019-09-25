高雄市長韓國瑜代表國民黨成為2020總統提名人，但資深媒體人趙少康直言，「韓國瑜已經變成年輕人嘲諷的對象，40歲以下他幾乎沒票」，但韓還是有機會贏，前提是他在言行、政策上必須要像個總統，必須「望似人君」。此話一出，引起韓陣營支持者群情激動。有位韓粉康先生就對此發文，反駁趙少康的說法。

韓粉康先生近日在臉書撰文，反擊趙少康說韓國瑜想要勝選，至少言行「要有總統的樣子」。康先生直言，反對這種說法，韓國瑜為什麼要「改變」、「喬裝」、「刻意」變成某人，或大眾心中「總統的樣子」。

康先生反問，「什麼是總統的樣子？一個外表西裝筆挺，衣冠楚楚，走路有風，意氣風發，就是一個像樣的總統？真的是這樣嗎？」。

他不滿認為，「要像李登輝那種自負而霸氣，才叫總統？要像陳水扁那種貪污還要硬拗無罪，才叫總統？要像馬英九那種自我感覺良好，溫良恭儉讓，才叫總統？還是要像蔡英文那種講話摸不著邊際，靠讀稿機才會講話的，才叫總統？」

康先生強調，「我們喜歡韓國瑜，不是因為他五官立體，儀表出眾，也不是他派頭十足，高大英挺」。康先生指出，「他出入沒有高級轎車，住不入高級豪宅，吃不慣山珍海味，永遠捲起袖口，憑著實幹苦幹的精神，出發點永遠是立基於貧苦大眾的生活，關心下一代如何在世界的激烈競爭中，脫穎而出」。

康先生再次強調，「我們喜歡韓國瑜，那種在意小市民的心聲，那種體貼周遭人的細心，那種處在逆境中奮鬥的精神，那種對邪惡宣戰的勇氣，那種把委屈往肚子裡吞的容忍，那種為朋友，為人民，為國家赴湯蹈火，在所不辭的熱血男兒精神，足以讓千千萬萬的人，願意追隨他征戰天涯海角」。

他認為，韓國瑜不必在外表像一個總統，甚至他不經意的失言，躁進的舉動，都是刻畫一個活生生，最真實的韓國瑜。「我們害怕哪一天眼前的韓國瑜講的話，做的事，讓我們對他不再熟悉，不再共鳴。我們擔心哪一天他真的為改變而改變，變得虛應、敷衍、客套、官腔…。韓國瑜離開政壇十七年，又在北農和基層農民、攤商朝夕相處，為什麼一夕間就要長的像總統？」。

該韓粉總結說，「我們要的是：無論他是當立委，當北農總經理，當學校創辦人，當直轄市市長，當一個國家的總統，只是名相變了，只是職稱變了，他的內在沒有變過，他對我們的心沒有變過，他對國家的愛沒有變過」，依然是妻子李佳芬口中「他就是一個做事情很光明磊落的人」；依然是女兒韓冰口中「爸爸是世界上最好的人」，「我們對韓國瑜要的不多，就是希望他做最真實的自己，如此而已」。

(中時電子報)