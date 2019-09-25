歌仔戲天王楊麗花暌違16年，強勢回歸推新戲台視、楊麗花歌仔戲《忠孝節義》24日首播，今收視出爐， 50歲以上女性收視飆至2.62、家庭主婦也高達2.39，全體平均收視1.07，總收視人口1,013,000人，全台超過百萬人都在瘋楊麗花，更登上Google熱搜排行榜，就連PTT上的Live文都被推爆，有不少觀眾陪著高齡超過90歲的婆婆媽媽收看，整整兩小時不起身，也有人帶著孩子們一起看，要將兒時全家人收看的美好回憶傳承下去。楊麗花則感動，「歌仔戲牽起了每一個家庭的溫暖。」

不少觀眾激動留言：「等了16年終於看到了！」、「一聽到熟悉的唱腔和曲調，全身雞皮疙瘩都起來，真的好開心！」、「這種正向價值觀的歌仔戲好適合我們現在的社會！」，「好久沒看到這麼正能量的劇。」網友看到楊麗花英姿煥發帥氣登場，紛紛激動在社群平台留言：「好愛楊阿姨唱的主題曲，字字句句動人心弦，更愛楊阿姨的每一幕演出，舉手投足盡是經典。」

楊麗花邀請蕭敬騰演唱《忠孝節義》單元主題曲。（麗生百合提供）

楊麗花今也再宣布，邀請金曲歌王蕭敬騰以及歌壇天后A-Lin「讚聲」，分別演唱《忠孝節義》第二單元主題曲〈孝感動天〉以及第三單元主題曲〈斷機教子〉。楊麗花透露，「老蕭與A-Lin正面形象符合這兩首歌所需傳達的正能量，真心希望現在的年輕人能多了解我們自己的文化，希望透過自身的力量與世代的結合，將傳統文化延續下去並發揚光大。」

楊麗花說，自蕭敬騰參與選秀時就注意到這位謙虛有禮的年輕人，當時他在踢館賽時演唱的〈新不了情〉讓她至今記憶猶新，而A-Lin則是在她2007入圍金曲獎最佳新人獎時，就看到她無比的未來性，因此邀請蕭敬騰與A-Lin獻聲，並親自打電話聯繫，兩人收到邀約時皆一口答應，開心能為傳統文化盡一份心力。

陳亞蘭探班A-Lin。（麗生百合提供）

錄音當天，楊麗花親自探班老蕭配唱，並特地從家裡準備燕窩，給他補身子，在錄音結束後，楊阿姨主動與蕭敬騰握手道謝，在百忙之中願意力挺歌仔戲文化；A-Lin配唱時則因楊麗花忙於《忠孝節義》後製，請愛徒陳亞蘭代表探班致謝，讓最帥歌仔戲小生與歌壇天后相會於錄音間。陳亞蘭透露，楊阿姨稱讚老蕭深沈內斂的嗓音把〈孝感動天〉唱得絲絲入扣，也激讚A-Lin是「天生歌姬」把〈斷機教子〉唱得字字動人。楊麗花歌仔戲《忠孝節義》每週一到週五晚上八點台視頻道播出。

(中時 )